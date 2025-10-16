An Reality-Formaten mangelt es in Deutschland wahrlich nicht, mit "Der Promihof" hat RTLzwei nun dennoch eine weitere Sendung dieser Art gestartet. Die ersten zwei am Mittwoch beim Sender ausgestrahlten Folgen lagen bei etwas mehr als einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauer, in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen entsprach das 4,2 und 4,3 Prozent Marktanteil.

Damit ist der "Promihof" ordentlich gestartet, war im linearen Programm aber kein durchschlagender Erfolg. Zur Wahrheit gehört aber natürlich auch: Das Format ist bereits seit rund einer Woche bei RTL+ verfügbar - und hier wurde es offenbar schon vorab von vielen Menschen gesehen. Nach Senderangaben erreichte der "Promihof" innerhalb der ersten 24 Stunden auf der Plattform 297.000 Views, nach einer Woche waren es bereits mehr als 1 Million. Das von Constantin Entertainment produzierte Format landete in der Kalenderwoche 41 mit seiner ersten Folge direkt unter den Top 10 der privaten Anbieter.

In der Mittwochs-Primetime musste man sich jedoch einer Reihe anderer Sender geschlagen geben, unter anderem Nitro war beim jungen Publikum erfolgreicher. Der Film "The Fast and the Furious: Tokyo Drift" erreichte beim Spartenkanal sehr gute 5,9 Prozent Marktanteil, insgesamt schalteten 450.000 Menschen ein. ProSieben Maxx lag zwischen 20:15 und 22 Uhr bei teils weniger als 1 Prozent, danach ging es für den Sender aber weit nach vorn. Die Wrestling-Show "Raw" erreichte 220.000 Personen sowie einen Marktanteil in Höhe von 6,1 Prozent. Dadurch hatten auch "Two and a Half Men" und "Young Rock" in der Nacht teils höhere Reichweiten als in der Primetime.

Und dann noch ein kurzer Blick auf Vox, das am Mittwoch ja eigentlich die erste Ausgabe der neuen "Asternweg"-Doku zeigen wollte, diese hat man mittlerweile aber auf Anfang November verschoben. Dort wird der Zweiteiler samstags zu sehen sein. Mit dem Alternativprogramm war Vox trotzdem sehr erfolgreich: Die "Stern TV Reportage" zu den Kirmes-Machern erreichte 750.000 Menschen, damit waren beim jungen Publikum sehr gute 9,8 Prozent Marktanteil drin. Erneut sehr stark war das Tagesprogramm: Zwischen 16 und 20:15 Uhr lag Vox bei zweistelligen Marktanteilen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;