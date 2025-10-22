420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren haben sich am Dienstag die neueste Ausgabe von "TV Total" angesehen, das reichte für den Primetime-Sieg. Nur die "Tagesschau" und "RTL Aktuell" hatten am Vorabend ein noch größeres Publikum in dieser Altersklasse. Sebastian Pufpaff lag damit bei guten 10,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, insgesamt sahen übrigens 900.000 Menschen zu.

Erster Verfolger war beim jungen Publikum dann aber nicht RTL ("Das Sommerhaus der Stars") oder Sat.1 ("Hochzeit auf den ersten Blick"), sondern das ZDF, das sich in "Terra X History" mit Depressionen von prominenten Menschen aus der Vergangenheit beschäftigte. Insgesamt sahen das 2,17 Millionen Menschen, womit das ZDF aber nur 9,5 Prozent Marktanteil erzielte. Bei den 14- bis 49-Jährigen waren recht gute 8,8 Prozent drin, 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse. "Frontal" lag später ebenfalls noch bei 8,8 Prozent und das "heute journal" erreichte sogar 12,3 Prozent beim jungen Publikum.

Das "heute journal" war dann auch die reichweitenstärkste Sendung des ZDF nach 20:15 Uhr: Mit durchschnittlich 2,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern waren 15,9 Prozent Marktanteil drin. Der Primetime-Sieg ging allerdings an die ARD-Serien: "Die Heiland" unterhielt 4,32 Millionen Menschen, "In aller Freundschaft" 3,65 Millionen. Mit 19,0 und 17,1 Prozent Marktanteil kann man jeweils sehr zufrieden sein. Und während "Die Heiland" beim jungen Publikum ebenfalls auf gute 8,6 Prozent kam, waren für die Krankenhausserie hier nur 6,9 Prozent drin.

Doch noch einmal kurz zurück zu ProSieben, wo der anfängliche Erfolg von "TV Total" schnell verflogen war: "Experte für alles" erreichte direkt im Anschluss nur noch 260.000 Menschen, was in der klassischen Zielgruppe zu 4,8 Prozent Marktanteil führte. Es sind mal wieder neue Tiefstwerte: Schlechter lief es für die Sendung mit Klaas Heufer-Umlauf noch nie. Eine Wiederholung von "TV total - Aber mit Gast" landete am späten Abend nur noch bei 3,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;