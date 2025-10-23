Die Berg- und Talfahrt für Stefan Raab geht weiter: Nachdem seine neue "Stefan Raab Show" auf dem regulären Sendeplatz am Mittwochabend Ende September noch gut gestartet war, rauschten die Quoten eine Woche später in die Tiefe. Vor sieben Tagen gab es eine spürbare Erholung, doch in dieser Woche sah es schon wieder ganz anders aus. 640.000 Menschen sahen sich die neueste Ausgabe an - weniger waren es bislang noch nie.

Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen gab es schlechte Nachrichten: 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in dieser Altersklasse führten lediglich zu 7,8 Prozent Marktanteil. Damit lag die Show von und mit Stefan Raab ziemlich klar unter dem aktuellen RTL-Senderschnitt. Und auch bei den 14- bis 59-Jährigen waren nur 5,3 Prozent drin. "Stern TV" holte im Anschluss sogar nur 6,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Marktanteils-Trend: Die Stefan Raab Show Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

RTL und Raab mussten sich damit beim jungen Publikum sowohl dem Ersten als auch dem ZDF unterordnen. Das meiste junge Publikum erreichte in der Primetime das ZDF: "Bares für Rares XXL" unterhielt 510.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, das sorgte für sehr gute 13,2 Prozent Marktanteil. Insgesamt lief es angesichts von 3,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 16,0 Prozent noch besser.

Der Gesamtsieg in der Primetime ging jedoch an Das Erste, das den Film "Die Verteidigerin - Der Fall Belling" zeigte. Das ist der Pilotfilm der neuen Reihe, in der Andrea Sawatzki als Freiburger Anwältin Lou Caspari die Hauptrolle übernimmt. 4,13 Millionen Menschen sahen sich den Streifen an, das entsprach richtig guten 18,5 Prozent Marktanteil. Und auch mit dem Ergebnis beim jungen Publikum kann man beim Sender zufrieden sein: 8,2 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen, damit landete man wie erwähnt noch vor der "Stefan Raab Show".

