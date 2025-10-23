Die meistgesehene Sendung von ProSieben Maxx am Mittwoch ist eine gewesen, die erst um 22 Uhr begann und bis nach Mitternacht dauerte. Die Wrestling-Show "Raw" kam in dieser Zeit auf durchschnittlich 220.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und weil 160.000 davon aus der klassischen Zielgruppe kamen, wurden bei den 14- bis 49-Jährigen ganz starke 7,4 Prozent Marktanteil gemessen. Einen höheren Wert erzielte "Raw" bislang überhaupt noch nie.

Die Wrestling-Show stellte erst in der vergangenen Woche mit 6,1 Prozent Marktanteil einen neuen Rekord auf, der jetzt also schon wieder Geschichte ist. Während der Marktanteil binnen Wochenfrist nach oben schoss, sah es bei den Reichweiten übrigens anders aus: Auch vor sieben Tagen schalteten 220.000 Menschen ein - und auch damals waren davon 160.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. In beiden Fällen ist das ein deutliches Plus zu den Wochen davor.

Auf irgendeine Art und Weise sportlich ging es am Mittwochabend auch bei Sport1 zu: Im "Fantalk" begleitete man unter anderem das Spiel von Bayern München in der Champions League. 140.000 Menschen waren hier mit dabei, der Marktanteil lag aber trotzdem nur bei 0,7 Prozent. Das waren die bislang schwächsten Werte seit dem Comeback des Formats Mitte September. "Exatlon" läuft für gewöhnlich aber deutlich schlechter.

Recht zufrieden sein kann man dagegen bei DMAX, wo zur besten Sendezeit das neue Format "Goldrausch: Macherey & Söhne" mit einer Doppelfolge startete. 280.000 und 250.000 Personen sahen zu und sorgten so beim jungen Publikum für 2,3 und 1,9 Prozent Marktanteil. Zwei Ausgaben von "Goldtaucher der Beringsee" lagen später noch bei 1,7 und 1,5 Prozent. Am Ende reichte es zu einem Tagesmarktanteil in Höhe von 1,6 Prozent, ProSieben Maxx kam vor allem dank der starken "Raw"-Performance auf 2,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;