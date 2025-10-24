Dass Das Erste mit seinem Krimi am Donnerstagabend auch in dieser Woche deutlich vor der Konkurrenz lag, ist keine Überraschung - doch mit "Wendepunkt - Der Usedom-Krimi" gelang sogar die höchste Reichweite seit über einem halben Jahr. 6,01 Millionen Krimi-Fans wollten sehen, wie Katrin Sass ermittelt. Der Sprung über die 6-Millionen-Marke gelang am Donnerstagabend ansonsten in diesem Jahr bislang nur "Nord bei Nordwest" zu Jahresbeginn sowie "Tod am Rennsteig" im Frühjahr.

Mehr als jeder Vierte, der am Donnerstagabend vor dem Fernseher saß und lineares Programm laufen ließ, entschied sich für den Krimi: Der Marktanteil belief sich auf 25,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Dass nicht allzu viele Jüngere darunter waren, dürfte man bei der ARD da allenfalls als Randnotiz wahrnehmen: Bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich der Marktanteil auf 5,2 Prozent. Schon bei den 14- bis 59-Jährigen war der "Usedom-Krimi" dann mit 13,9 Prozent Marktanteil aber Marktführer.

Im ZDF ging unterdessen die vierte und zugleich letzte Staffel von "Doktor Ballouz" zu Ende. Die Quoten lagen auf dem gewohnten Niveau: 2,6 Millionen sahen ab 20:15 Uhr, das Serienfinale ab 21 Uhr sahen sich dann 2,48 Millionen an. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum beliefen sich auf 11,1 und 10,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 3,9 und 4,1 Prozent erzielt. "Doktor Ballouz" lief damit zwar halbwegs solide, lag aber merklich unter dem ZDF-Senderschnitt - was auch der Grund für das Aus nach vier Staffeln ist.

Das "heute-journal" schaffte es, ab 21:45 Uhr Reichweite aufzubauen: 2,71 Millionen Personen sahen hier zu, weil sicherlich auch einige Krimi-Fans aus dem Ersten rüberwechselten. "Maybrit Illner" musste sich ab 22:15 Uhr dann mit 1,71 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern begnügen, was 11,1 Prozent Marktanteil entsprach. Bei "Markus Lanz" schoss der Marktanteil dann aber auf 17,1 Prozent nach oben, auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der Marktanteil mit 12,1 Prozent erstmals seit 16 Uhr wieder zweistellig. 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich den Lanz-Talk insgesamt an.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;