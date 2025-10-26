Am Samstagabend kam es zum Krimi-Duell zwischen ARD und ZDF: "Ein starkes Team - Für immer jung" lockte im Schnitt 6,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zum ZDF, was einem herausragenden Marktanteil von 28,7 Prozent entsprach. Während es sich hier um eine Erstausstrahlung handelte, sendete Das Erste nur eine Wiederholung von "Nord bei Nordwest" - Auf der Flucht", die erwartungsgemäß chancenlos blieb. 2,3 Millionen Krimi-Fans schalteten trotzdem ein und hielten den Marktanteil mit 10,1 Prozent knapp im zweistelligen Bereich.

Eine große Überraschung ist hingegen der Blick auf das jüngere Publikum. Nimmt man nur die Altersgruppe 14-49 her, dann erzielte die "Nord bei Nordwest"-Wiederholung mit 7,9 Prozent einen höheren Marktanteil als "Ein starkes Team", das sich mit 7,1 Prozent zufrieden geben musste. Der ARD-Krimi lag damit in der Primetime durchaus etwas überraschend auf dem zweiten Platz hinter ProSieben.

Dort lief das Duell zwischen Jan Ullrich und Sven Hannawald bei "Schlag den Star". Der Zielgruppen-Marktanteil war mit 10,1 Prozent nicht unbedingt glänzend, lag aber auf einem ordentlichen Niveau. Die Gesamt-Reichweite fiel mit 1,1 Millionen zudem wieder um eine viertel Million höher aus als bei der letzten Sendung Anfang September - was vor allem der insgesamt deutlich höheren TV-Nutzung zu verdanken war. Der Marktanteil blieb mit 6,5 Prozent nämlich in etwa gleich.

Recht zufrieden sein kann man mit dem Samstagabend auch bei Sat.1, wo "Harry Potter und der Stein der Weisen" in der x-ten Wiederholung wieder 8,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 7,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielte. Insgesamt 0,99 Millionen sahen insgesamt im Schnitt zu. Damit lag Sat.1 vor Vox, wo "G.I. Joe: Die Abrechnung" 0,89 Millionen Personen erreichte. Die Zielgruppen-Marktanteile beliefen sich auf 6,9 (14-49) und 4,2 Prozent (14-59).

Ein richtig starker Abend war es für den Disney Channel, der mit dem Film "Coco - Lebendiger als das Leben" einen Top-Marktanteil von 6,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Damit lag Disney beim jungen Publikum weit vor den US-Serien bei Kabel Eins und den Sozialdoku-Wiederholungen bei RTLzwei - und zumindest anfänglich auch vor RTL, wo die Zweitliga-Übertragung während der ersten Halbzeit nur 5,0 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;