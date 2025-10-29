Gegen die starke Fußball-Konkurrenz im ZDF hat "TV total" am Dienstagabend bei ProSieben ein Staffel-Tief hinnehmen müssen. Mit durchschnittlich 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Comedyshow mit Sebastian Pufpaff in dieser Woche nur einen Marktanteil von 7,3 Prozent in der Zielgruppe. ProSieben war damit gleichwohl der erfolgreichste Privatsender um 20:15 Uhr.

Insgesamt schalteten im Schnitt 730.000 Personen ein, um "TV total" zu sehen. Danach bröckelten die Quoten spürbar: So erreichte "Experte für alles" im Anschluss gerade mal noch 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus und unterbot mit einem Marktanteil von 4,6 Prozent sogar noch das Allzeit-Tief der Vorwoche. Die Wiederholungen von "TV total - Aber mit Gast" und "TV total" kamen im weiteren Verlauf des Abends nicht über Werte von 3,6 und 3,5 Prozent hinaus.

Ziemlich ernüchternd verlief der Abend auch für Sat.1. Nachdem sich "Hochzeit auf den ersten Blick" vor einer Woche noch mit fast acht Prozent zurückmeldete, fiel der Marktanteil diesmal mit mageren 4,9 Prozent so niedrig aus wie noch nie. Insgesamt schalteten 820.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - der Staffel-Auftakt hatte dagegen noch die Millionen-Marke geknackt. Im Anschluss gerieten diesmal dann auch die "Spiegel TV Reportage" und "Die Urlaubs-Docs" mit jeweils weniger als drei Prozent Marktanteil unter die Räder.

Und auch RTL verpasste zweistellige Marktanteile erneut deutlich. Dort steigerte sich "Das Sommerhaus der Stars" zwar auf 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, doch in der Zielgruppe reichte es eben nur für 6,5 Prozent Marktanteil und damit ein neuerliches Tief - linear tut sich die Realityshow also weiterhin äußerst schwer. "Extra" und das "Nachtjournal" enttäuschten danach mit Werten von 6,7 und 5,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls.

Zufrieden kann man dagegen bei RTLzwei sein, wo sich "Armes Deutschland" und "Hartz und herzlich" am Dienstag mit Marktanteilen von 4,7 und 5,8 Prozent über dem Senderschnitt bewegten. Bei Vox wiederum steigerte sich "Hot oder Schrott" am späten Abend sogar auf 8,2 Prozent, nachdem sich das Format um 20:15 Uhr mit 4,8 Prozent zunächst noch schwer tat. Kabel Eins pendelte sich indes mit dem Spielfilm "Evolution" bei 3,0 Prozent Marktanteil ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;