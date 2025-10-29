"Wer weiß denn sowas?" ist auch nach dem Abschied von Elton als Teamkapitän ein großer Erfolg am ARD-Vorabend. Nachdem die Rateshow am Montag bereits erstmals in dieser Staffel von mehr als drei Millionen Menschen gesehen wurde, knackte "Wer weiß denn sowas?" nur einen Tag später die Marke von 20 Prozent Marktanteil.

Ohne Konkurrenz durch die "SOKO", aber gegen das Pokalspiel zwischen Frankfurt und Dortmund verzeichnete das Quiz auf dem 18-Uhr-Sendeplatz im Schnitt 3,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die den Marktanteil auf hervorragende 21,7 Prozent beim Gesamtpublikum trieben. Gleichzeitig war "Wer weiß denn sowas?" auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,6 Prozent richtig stark.

Zuschauer-Trend: Wer weiß denn sowas? Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Im Vorfeld punktete zudem schon "Gefragt - gejagt" mit 10,5 Prozent beim jungen Publikum. Insgesamt verzeichnete die Quizshow mit Alexander Bommes auf dem neuen Sendeplatz im Schnitt 1,60 Millionen Personen sowie 12,8 Prozent Marktanteil. "Brisant" scheint derweil um 16:10 Uhr inzwischen ebenfalls zunehmend sein Publikum zu finden: Mit 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern und 8,1 Prozent Marktanteil fuhr das Magazin am Dienstag die besten Werte seit dem Wechsel ein.

Die Konkurrenz im ZDF zeigte sich davon aber unbeeindruckt: Mit 2,67 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern verbuchten die "Rosenheim-Cops" stolze 25,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, nachdem "Bares für Rares" im Vorfeld mit 2,02 Millionen Personen bereits auf 23,2 Prozent Marktanteil kam. Trödelshow und Krimi überzeugten außerdem bei den 14- bis 49-Jährigen mit Marktanteilen von 10,6 und 10,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;