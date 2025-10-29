Der Dienstag stand im ZDF ganz im Zeichen des Fußballs: Am Vorabend zeigte man das Pokalmatch zwischen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt, das bis ins Elfmeterschießen ging. Später sicherte sich die deutsche Frauen-Nationalmannschaft mit einem Unentschieden gegen Frankreich die Finalteilnahme in der Nations League. Mit beiden Übertragungen hat das ZDF richtig starke Quoten eingefahren.

Das Pokalspiel sahen ab 18:30 Uhr im Schnitt 4,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, schon damit waren für den Sender sehr gute 21,6 Prozent Marktanteil drin. Die Fußball-Frauen steigerten sich später sogar noch auf 5,17 Millionen und 26,0 Prozent. Aus der Altersklasse 14-49 sahen in beiden Fällen etwas weniger als eine Million Menschen zu, das entsprach hier 21,9 und 23,1 Prozent Marktanteil.

Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum ist das ZDF mit diesen Werten der stärkste Sender gewesen. Und auch hintenraus lief es für die Mainzer sehr gut: "Markus Lanz" unterhielt ab 00:15 Uhr im Schnitt noch fast eine Million Menschen, die Talkshow ging bis 1 Uhr in der Nacht. Insgesamt kam Lanz auf 18,0 Prozent Marktanteil und auch bei den Jüngeren waren starke 18,2 Prozent drin.

Der Tagesmarktanteil des ZDF lag dementsprechend bei sehr guten 19,8 Prozent, kein anderer Sender kam auch nur annähernd an diesen Wert heran. Das Erste erzielte auf Platz zwei 11,2 Prozent. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen ist das ZDF angesichts von 15,9 Prozent nicht zu schlagen gewesen.

Im Ersten bekamen die Serien die starke ZDF-Konkurrenz zu spüren: "Die Heiland" schlug sich mit 3,87 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 15,3 Prozent noch ziemlich gut, binnen Wochenfrist gingen aber trotzdem fast eine halbe Million Fans verloren. "In aller Freundschaft" lag im Anschluss noch bei 3,03 Millionen und 12,7 Prozent, das waren sogar rund 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer weniger als vor einer Woche.

Doch noch einmal kurz zurück zum Fußball, der am Dienstag ja nicht nur im ZDF zu sehen war. Die Spiele des DFB-Pokals liefen alle bei Sky - und auch dort sahen viele Menschen zu. Die Konferenz der Vorabend-Spiele verfolgten 290.000 Menschen, beim Elfmeterschießen waren später sogar 330.000 mit dabei. Mit 2,7 und 3,2 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum kann man zufrieden sein. Die Abend-Konferenz steigerte die Reichweite dann sogar noch auf 430.000 und auch der Marktanteil stieg auf 5,0 Prozent. Mit dem Elfmeterschießen nach 23 Uhr waren für den Sender dann richtig starke 6,9 Prozent drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;