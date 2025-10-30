Nach einem verheißungsvollen Neustart entwickelt sich "Die Stefan Raab Show" inzwischen zum Sorgenkind für RTL. Gegen die überaus starke Konkurrenz durch den DFB-Pokal fiel das Format in dieser Woche auf neue Tiefstwerte. Gerade einmal 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für Raab, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei dürftigen 5,3 Prozent. Damit lag "Die Stefan Raab Show" nun erstmals auf Höhe jenes Tiefstwerts, den in der ersten Jahreshälfte schon das Vorgänger-Format "Du gewinnst hier nicht die Million" hinnehmen musste.

Hart traf es im Anschluss auch "Stern TV", das ohne Rückenwind nicht über 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 5,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinauskam. Erst das "Nachtjournal" sorgte schließlich mit 11,0 Prozent für einen spürbaren Aufschwung - und erreichte übrigens um Mitternacht fast genauso viele Menschen wie Stefan Raab zur besten Sendezeit.

Zuschauer-Trend: Die Stefan Raab Show Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Noch schlimmer als Raab erwischte es am Mittwochabend allerdings Chris Tall, der bei ProSieben die Quote seiner neuen Show im Vergleich zur Premiere vor einer Woche mehr als halbierte. Mit nur 130.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern verbuchte "Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show" einen völlig desolaten Marktanteil von 3,0 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten nur 290.000 Menschen ein, womit ProSieben noch hinter Spartensender wie RTL Super und Nitro oder One zurückfiel. Auch die RTLzwei-Realityshow "Der Promihof" blieb mit Marktanteilen von 1,8 und 1,6 Prozent im linearen Programm völlig ohne Chance.

Besser erging es Sat.1, auch wenn "The Taste" die Fußball-Konkurrenz ebenfalls zu spüren bekam und sich diesmal mit 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe begnügen musste. Stärkster Free-TV-Privatsender war in der Primetime allerdings Vox, das mit der "Stern TV Reportage: Mein Super Markt" gute 7,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Und auch Kabel Eins fand sein Publikum: Dort erreichte der Spielfilm "Der Knochenjäger" gute 4,5 Prozent Marktanteil, ehe sich "Das Schweigen der Lämmer" am späten Abend auf 6,4 Prozent steigerte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;