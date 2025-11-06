Die Vox-Dokusoap "Doc Caro - Jedes Leben zählt" ist am Mittwochabend erfolgreich in die neue Staffel gestartet. Durchschnittlich 960.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, darunter 340.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe schwang sich "Doc Caro" damit zum stärksten Verfolger von "Aktenzeichen XY" auf. Und auch "Die Rettungsflieger - Hilfe aus der Luft" erwies sich danach mit 8,4 Prozent noch als schöner Erfolg für den Privatsender.

Ganz anders dagegen die Lage bei RTL: Dort ließ "Die Stefan Raab Show" zwar den Fußball-bedingten Tiefpunkt der vergangenen Woche hinter sich, doch mit nur 670.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 6,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen fielen die Quoten auch diesmal wieder enttäuschend aus. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die man in Köln ja inzwischen verstärkt schaut, reichte es sogar nur für 4,9 Prozent Marktanteil. "Stern TV" blieb anschließend mit 7,3 Prozent in der klassischen Zielgruppe ebenfalls schwach.

Insgesamt erreichte RTL mit der "Stefan Raab Show" sogar weniger Menschen als Kabel Eins, wo im Schnitt 800.000 den Spielfilm "The Core - Der innere Kern" sahen. In der Zielgruppe bewegte sich dieser mit einem Marktanteil von 6,5 Prozent zudem klar über dem Senderschnitt. Hier lag Kabel Eins übrigens nicht nur auf Augenhöhe mit RTL, sondern auch mit Sat.1, wo "The Taste" in dieser Woche bei 6,7 Prozent Marktanteil hängen blieb - was nur minimal mehr war als vor einer Woche. 980.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein.

Ungleich größer waren die Probleme allerdings bei ProSieben, wo "Chris Talls 'Chris du mich berühmt' Show" erneut mit nur 4,6 Prozent Marktanteil enttäuschte. Mehr als 380.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren nicht dabei. Immerhin: Für "Das Duell um die Geld" ging's später noch auf 8,0 Prozent nach oben. Die rote Laterne ging derweil an RTLzwei, das mit zwei Folgen des "Promihofs" in der Zielgruppe diesmal auf Marktanteile von 2,5 und 2,7 Prozent kam. Damit lief's aber zumindest wieder besser als zuletzt - und im Streaming hat die Realityshow ohnehin ihr Publikum gefunden.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;