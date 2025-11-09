Sky hat am Samstag mit der Bundesliga die Top 3 in der Zielgruppe erobert - nur "Tagesschau" und "The Masked Singer" waren am Abend noch stärker. Mit durchschnittlich 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren verzeichneten die Einzelspiele ab 15:30 Uhr zusammen einen hervorragenden Marktanteil von 19,7 Prozent - das war zwar ein gutes Stück von den bisherigen Saison-Bestwerten entfernt, bedeutete im Vergleich zur Vorwoche aber ein Plus um fast fünf Prozentpunkte.

Geholfen hat dabei wohl auch die Tatsache, dass mit Bayern, Dortmund, Leverkusen und RB Leipzig gleich mehrere Spitzenklubs zur traditionellen Anstoßzeit ranmussten. Insgesamt eroberte die Bundesliga bei Sky daher dann auch die Millionen-Marke klar zurück und brachte es auf 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das abendliche Topspiel zwischen Mönchengladbach und Köln verzeichnete schließlich noch 690.000 Fans sowie einen Marktanteil von 9,6 Prozent in der Zielgruppe. Parallel dazu überzeugte übrigens auch noch das Qualifying der Formel 1, das dem Pay-TV-Sender zusätzlich 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bescherte.

Und auch die "Sportschau" im Ersten fand ihr Publikum, wenngleich der Klassiker mit einem Marktanteil von 12,3 Prozent bei den Jüngeren diesmal nicht so dominant war. Beim Gesamtpublikum sah das anders aus: Dort sorgten 3,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für einen starken Marktanteil von 20,3 Prozent. Weitere 1,68 Millionen Menschen entschieden sich darüber hinaus am späten Abend noch für "Das aktuelle Sportstudio" im ZDF.

Das Zweitliga-Topspiel zwischen Kaiserslautern und Hertha BSC war unterdessen in dieser Woche bei RTL zu sehen, wo das Interesse diesmal wieder anzog. Mit einem Marktanteil von 9,7 Prozent lief es insbesondere für die erste Hälfte in der Zielgruppe gut, die zweite Hälfte musste sich mit 8,3 Prozent begnügen. Insgesamt zog die Reichweite ab 21:31 Uhr auf 1,13 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;