Die neue ProSieben-Realityshow "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" hat in der zweiten Woche deutlich an Boden verloren. Nachdem schon der Auftakt mit gerade einmal 5,6 Prozent Marktanteil klar unter dem Senderschnitt performte, brach die Quote nun vollends ein. Insgesamt schalteten linear lediglich 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, das waren 180.000 weniger als noch bei der Premiere. In der Zielgruppe sackte der Marktanteil auf desolate 3,5 Prozent, sodass ProSieben in der Primetime unter allen Vollprogrammen das Schlusslicht bei den 14- bis 49-Jährigen bildete.

Zugleich musste sich der Sender im Reality-Duell der RTLzwei-Show "Love Island" klar geschlagen geben. Nachdem die erste Folge um 20:15 Uhr auf 4,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam, steigerte sich das Format ab 21:20 Uhr auf überzeugende 6,4 Prozent und damit den besten Wert der laufenden Staffel. Auch mit Blick auf die Gesamt-Reichweite markierte "Love Island" zu diesem Zeitpunkt mit 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ein neues Staffel-Hoch.

Marktanteils-Trend: Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

dwdl.de/zahlenzentrale ab 3 Jahren

14-49 Jahre

Für ProSieben war der Quoten-Tiefpunkt des Abends mit der "Abrechnung" derweil noch nicht erreicht - für den sorgte im Anschluss "Das große Promi-Büßen", das mit geradezu katastrophalen 1,7 Prozent Marktanteil die Tiefstwerte der vergangenen Wochen sogar noch deutlich unterbot. Insgesamt blieben ab 23:17 Uhr im Schnitt 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran, um die Show mit Olivia Jones zu sehen.

Weil aber auch tagsüber nicht allzu viel funktionieren wollte, fiel zugleich der Tagesmarktanteil von ProSieben arg überschaubar aus. Lediglich 5,0 Prozent verzeichnete der Sender im Schnitt - das war nur in etwa die Hälfte dessen, was RTL am Donnerstag schaffte. Völlig am Boden war in den frühen Morgenstunden auch "Die Cooking-Academy": Die aus dem Vorabend verbannte Dailysoap enttäuschte am Donnerstag um 6:42 Uhr mit gerade einmal 10.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. In der Zielgruppe wurde ein Marktanteil von 0,0 Prozent ausgewiesen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;