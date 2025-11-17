"Wer stiehlt mir die Show?" hat am Sonntagabend einen neuen Staffel-Bestwert eingefahren. Durchschnittlich 1,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten um 20:15 Uhr ein, darunter 770.000 zwischen 14 und 49 Jahren. In der Zielgruppe überzeugte ProSieben mit einem starken Marktanteil von 17,3 Prozent. Damit konnte Gastmoderator Olli Schulz noch etwas bessere Quoten einfahren als sein Mitstreiter Olli Dittrich vor zwei Wochen.

Für den Tagessieg reichte es allerdings nicht: Den sicherte sich der "Tatort" im Ersten bei Jung und Alt gleichermaßen. Mit 0,99 Millionen 14- bis 49-Jährigen kam der neue Fall aus Freiburg auf 18,6 Prozent Marktanteil, während insgesamt mit 7,33 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sogar ein Marktanteil von 28,1 Prozent erzielt wurde. Mit weitem Abstand folgte die ZDF-Reihe "Nächste Ausfahrt Glück", die mit 3,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erneut einen Tiefstwert erzielte und bei 11,6 Prozent Marktanteil hängen blieb.

Einen schönen Erfolg landete unterdessen RTLzwei, das mit dem Spielfilm "Die Unfassbaren 2 - Now You See Me" insgesamt 730.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte und in der Zielgruppe mit einem Marktanteil von 7,0 Prozent deutlich über dem Senderschnitt landete. RTLzwei bewegte sich zugleich auf Augenhöhe mit Sat.1, wo "Independence Day" einen Marktanteil von 7,2 Prozent erzielte. Hier schalteten allerdings deutlich mehr Ältere ein, sodass die Gesamt-Reichweite bei 1,48 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag.

Die meistgesehene Sat.1-Sendung des Sonntags war allerdings bereits am Vorabend zu sehen: Dort überzeugte "Julia Leischik sucht: Bitte melde dich" mit 2,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, die einem Marktanteil von 10,8 Prozent entsprach. Dass es bei den 14- bis 49-Jährigen mit 6,8 Prozent eher verhalten lief, wird man in Unterföhring angesichts der guten Gesamtwerte jedoch verschmerzen können.

Gute Vorabend-Quoten gab's auch für Kabel Eins, das mit der Wiederholung von "Morlock Motors" ab 18:10 Uhr auf 5,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Aufatmen kann man außerdem mit Blick auf die Primetime, wo "Willkommen bei den Reimanns" nach der schwachen Rückkehr der Vorwoche den Marktanteil fast verdoppelte und nun solide 4,2 Prozent erzielte. Insgesamt zählte die Dokusoap im Schnitt 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

