Die "heute-show" ist auch in der ersten November-Woche das Format gewesen, das von der endgültigen Gewichtung der TV-Quoten am meisten profitiert hat. Insgesamt stieg die Reichweite um 1,05 Millionen auf jetzt 4,47 Millionen. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum legte auf 23,0 Prozent zu. Bei den 14- bis 49-Jährigen ist das Plus noch beeindruckender: Hier stieg der Marktanteil um 10 Prozentpunkte auf 32,1 Prozent - das ist der zweithöchste Wert, den die "heute-show" jemals eingefahren hat.

Und auch sonst ist das ZDF im Nachschlagsranking nicht zu schlagen gewesen: Das "ZDF Magazin Royale" sammelte noch zusätzlich 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein, was Platz zwei entsprach. Mit einem Plus in Höhe von 6,5 Prozent beim jungen Publikum lag Jan Böhmermann ebenfalls vor allen anderen Sendern. Im Marktanteils-Ranking legten zudem noch zwei Folgen von "Markus Lanz" um satte 4,1 und 3,8 Prozentpunkte zu - im Ergebnis stehen hier nun deutlich mehr als 10 Prozent Marktanteil.

Aber auch ProSieben, und hier speziell "The Masked Singer", profitierte von der endgültigen Gewichtung der TV-Quoten. Die erste Folge der laufenden Staffel am 8. November steigerte sich nachträglich noch um 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass die Gesamtreichweite jetzt bei 1,54 Millionen liegt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stieg um 1,4 Prozentpunkte auf 14,0 Prozent - der Staffelstart war also noch erfolgreicher als ohnehin schon.

Ein größeres Marktanteilsplus bei ProSieben verzeichnete unter anderem das "Promi-Büßen", das im linearen Programm aber auch nur am späten Abend zu sehen ist. Die Folge am 6. November legte nachträglich noch auf immerhin 6,1 Prozent zu. Das ist kein allzu berauschender Wert, aber besser als die zunächst ausgewiesenen 3,6 Prozent. Das mittlerweile in den späten Abend verbannte "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" legte dagegen nur 0,7 Prozentpunkte zu und steht damit bei 6,3 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 07.11.

22:30 4,47

(+1,05) 23,0%

(+3,7%p.) 1,31

(+0,57) 32,1%

(+10,0%p.) ZDF Magazin Royale 07.11.

23:04 1,80

(+0,40) 11,9%

(+2,1%p.) 0,72

(+0,26) 23,3%

(+6,5%p.) Tatort: Mike & Nisha 09.11.

20:15 7,94

(+0,36) 30,0%

(+0,1%p.) 1,14

(+0,12) 20,9%

(+1,1%p.) Hagen Benz - Das Böse in dir 08.11.

20:15 5,67

(+0,31) 24,4%

(+0,2%p.) 0,33

(+0,03) 8,0%

(+0,3%p.) extra 3 06.11.

22:52 1,86

(+0,31) 14,0%

(+1,6%p.) 0,28

(+0,08) 10,8%

(+1,9%p.) Sarah Kohr - Im Schatten 03.11.

20:15 6,19

(+0,29) 24,2%

(+0,1%p.) 0,41

(+0,04) 8,8%

(+0,5%p.) Aktenzeichen XY... Ungelöst 05.11.

20:15 5,32

(+0,29) 22,9%

(+0,3%p.) 1,10

(+0,09) 23,4%

(+0,1%p.) The Masked Singer 08.11.

20:15 1,54

(+0,25) 7,5%

(+0,9%p.) 0,52

(+0,09) 14,0%

(+1,4%p.) Die Rosenheim-Cops 04.11.

19:27 3,40

(+0,22) 15,6%

(+0,6%p.) 0,21

(+0,02) 5,9%

(+0,5%p.) Sturmtief - Der Usedom-Krimi 06.11.

20:16 5,30

(+0,21) 21,6%

(-0,3%p.) 0,28

(+0,00) 6,1%

(-0,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.11.-09.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Keine guten Nachrichten gibt's außerdem für Stefan Raab: Dessen RTL-Show legte in der ersten November-Woche lediglich um 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, die Gesamtreichweite lag bei überschaubaren 720.000. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe blieb unverändert bei 6,8 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 07.11.

22:30 4,47

(+1,05) 23,0%

(+3,7%p.) 1,31

(+0,57) 32,1%

(+10,0%p.) ZDF Magazin Royale 07.11.

23:04 1,80

(+0,40) 11,9%

(+2,1%p.) 0,72

(+0,26) 23,3%

(+6,5%p.) Markus Lanz 06.11.

23:18 1,54

(+0,18) 16,8%

(+1,0%p.) 0,28

(+0,10) 15,4%

(+4,1%p.) Markus Lanz 04.11.

23:13 1,13

(+0,14) 12,5%

(+1,0%p.) 0,25

(+0,08) 14,4%

(+3,8%p.) Spiegel TV 03.11.

23:23 1,06

(+0,10) 11,1%

(+0,7%p.) 0,19

(+0,06) 9,9%

(+2,9%p.) Das große Promi-Büßen 06.11.

23:11 0,38

(+0,09) 4,6%

(+0,9%p.) 0,10

(+0,05) 6,1%

(+2,5%p.) The Taste 05.11.

20:14 1,13

(+0,14) 5,8%

(+0,5%p.) 0,35

(+0,11) 9,0%

(+2,3%p.) extra 3 06.11.

22:52 1,86

(+0,31) 14,0%

(+1,6%p.) 0,28

(+0,08) 10,8%

(+1,9%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 06.11.

18:49 2,24

(+0,18) 11,6%

(+0,7%p.) 0,22

(+0,06) 7,7%

(+1,6%p.) MAITHINK X - Die Show: Migration 03.11.

23:16 0,21

(+0,03) 2,0%

(+0,2%p.) 0,06

(+0,03) 2,7%

(+1,4%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 03.11.-09.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;