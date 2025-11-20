Das Erste ist am Mittwochabend zur besten Sendezeit mit dem Film "Tiefwassertaucher unterm Dach" völlig untergegangen. Der österreichische Streifen unterhielt lediglich 1,60 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem schlechten Marktanteil in Höhe von 6,8 Prozent entsprach. Zudem war es die niedrigste Reichweite, die Das Erste in diesem Jahr an seinem Film-Mittwoch eingefahren hat. Selbst im Sommer waren Wiederholungen deutlich gefragter.

Gute Nachrichten kommen für den Sender dagegen aus dem Vorabend, wo das Zusammenspiel von "Gefragt - gejagt" und "Wer weiß denn sowas?" immer besser funktioniert. Die Quizshow mit Alexander Bommes erreichte jetzt mit 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen neuen Rekord auf dem Sendeplatz um 17 Uhr. "Wer weiß denn sowas?" lag danach bei 3,08 Millionen. Die Quizshows waren damit für Marktanteile in Höhe von 14,7 und 19,2 Prozent gut.

In der Primetime behielt jedoch das ZDF die Oberhand - und wie. Mit dem Film "Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern" erreichte man 6,89 Millionen Menschen sowie richtig starke 29,4 Prozent Marktanteil. Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es zu 9,6 Prozent - damit musste man sich in dieser Altersklasse nur ProSieben geschlagen geben. Am Vorabend feierten derweil die "Lebensretter von Murnau" eine Premiere, auf der man aufbauen kann. 2,20 Millionen Menschen waren bei der Dokuserie dabei, der Marktanteil lag bei 10,2 Prozent.

Und dann noch ein kurzer Blick auf ZDFneo, das mit einer Wiederholung von "Nord Nord Mord" am späten Abend eine höhere Reichweite erzielte als Das Erste zur Primetime. Der Krimi bescherte dem Spartensender 10,7 Prozent Marktanteil, 1,80 Millionen Menschen waren ab 21:45 Uhr im Schnitt mit dabei. Ein alter "Wilsberg"-Fall kam zuvor auf 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 3,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;