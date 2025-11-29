Mit einem glanzlosen 0:0 haben sich Deutschland und Spanien im Hinspiel des Nations-League-Finals der Frauen getrennt. Das Rückspiel verspricht dadurch viel Spannung - und voraussichtlich hohe Quoten. Schon das Hinspiel war jetzt ein voller Erfolg für das ZDF: 3,92 Millionen Menschen sahen am Freitagabend zu, kein anderer Sender hatte nach 20:15 Uhr eine höhere Reichweite. Der Marktanteil lag bei starken 18,3 Prozent.

Sehr erfolgreich war die Übertragung auch beim jungen Publikum: 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das bescherte dem ZDF in dieser Altersklasse 14,8 Prozent Marktanteil. Erfolgreicher waren neben der "Tagesschau" nur die ZDF-Satire-Formate am späten Abend. Die "heute-show" steigerte sich im Anschluss an den Kick auf 820.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 24,5 Prozent. Es ist der höchste Marktanteil seit März. Die Gesamtreichweite lag bei 3,14 Millionen.

Das "ZDF Magazin Royale" gab danach wie gewohnt viel Publikum ab, erreichte letztlich aber noch 1,54 Millionen Menschen - und damit mehr als alle Privaten zur besten Sendezeit. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 20,9 Prozent. Es ist ein Rekord für Jan Böhmermann: Nie lief das "ZDF Magazin Royale" beim jungen Publikum auf Basis der vorläufig gewichteten Quoten besser - und das ausgerechnet an dem Tag, als DWDL.de exklusiv vermeldete, dass im kommenden Jahr deutlich weniger Ausgaben zu sehen sein werden.

Mit 15,5 Prozent Tagesmarktanteil beim Gesamtpublikum sowie 9,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen ist das ZDF am Freitag nicht zu schlagen gewesen. Zweitbester Sender bei den Zuschauerinnen und Zuschauern ab drei Jahren war Das Erste mit 10,7 Prozent. In der Primetime kam "Kanzlei Liebling Kreuzberg - Nachbarschaftshilfe" immerhin auf 3,05 Millionen und 14,0 Prozent. Die Reihe hat sich damit im Vergleich zur Vorwoche um mehr als 400.000 Zuschauende gesteigert.

Und dann war da ja auch noch Arte, das am Freitag zu überzeugen wusste. Mit dem Film "Maria hat Angst" unterhielt man zur besten Sendezeit 1,37 Millionen Menschen, damit schaffte es der deutsch-französische Kulturkanal sogar noch knapp in die Liste der 25 meistgesehenen Sendungen des gesamten Tages. Mit einem Marktanteil in Höhe von 6,3 Prozent war die Ausstrahlung ein voller Erfolg. Normalerweise erreicht Arte Werte zwischen 1,0 und 1,5 Prozent. Am Freitag konnte man sich über einen Tagesmarktanteil in Höhe von 2,2 Prozent freuen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;