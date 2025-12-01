2012 lieferten sich Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf erstmals ein "Duell um die Welt" - und auch wenn sie schon 2017 letztmals selbst für die absurden Aufgaben um die Welt reisten und seither selbst nur noch die Studiospiele bestreiten, hielt sich die von Jeannine Michaelsen moderierte Sendung als dienstältestes Joko-und-Klaas-Format bis heute im Programm. Doch in diesem Jahr ist endgültig Schluss, am Sonntag lief die erste der drei finalen Ausgaben.

Auf dem ungewohnten Sendeplatz am Sonntagabend - bislang war die Sendung samstags beheimatet - sahen sich im Schnitt 0,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den Auftakt der Abschiedstournee an. Damit fiel die Gesamt-Reichweite auf ihren bislang niedrigsten Wert. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 3,5 Prozent.

Dass man bei ProSieben trotzdem zufrieden sein kann, liegt daran, dass der Großteil des Publikums (0,47 Millionen) aus der Altersgruppe 14-49 kam und das "Duell um die Welt" in dieser Altersgruppe damit locker zum stärksten "Tatort"-Verfolger machte. So belief sich der Marktanteil auf 12,5 Prozent in der klassischen Zielgruppe. Das lag in etwa auf dem Niveau, das auch die vorherige Staffel am Samstagabend erzielt hatte.

Bei Vox konnte "Europa grillt den Henssler" zugleich nach dem verhaltenen Auftakt zulegen. Bei den 14- bis 49-Jährigen kletterte der Marktanteil um 1,5 Prozentpunkte auf 6,7 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es für 6,3 Prozent. Die Gesamt-Reichweite stiegt um 0,07 Millionen auf 1,12 Millionen. Vor allem mit Blick auf die erweiterte Zielgruppe und die Gesamt-Reichweite dürfte man bei Vox also recht zufrieden sein.

Glücklich wird man mit dem Sonntagabend auch bei RTLzwei sein, wo der Film "Was Frauen wollen" starke 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. 0,63 Millionen sahen insgesamt zu. Damit setzte man sich beim jungen Publikum sogar gegen Sat.1 durch, wo "Jumanji - The Next Level" in der Altersgruppe 14-49 nur auf 5,5 Prozent Marktanteil kam. Die Gesamt-Reichweite lag mit 1,04 Millionen aber deutlich höher. Bei den 14- bis 59-Jährigen lag Sat.1 bei 5,9 Prozent. Zudem ließ RTLzwei beim jungen Publikum auch Kabel Eins hinter sich. Dort lagen "Willkommen bei den Reimanns" und "Abenteuer Leben am Sonntag" bei 4,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 3,9 Prozent wurden bei den 14- bis 59-Jährigen erzielt. Insgesamt interessierten sich 900.000 Personen für die Reimanns.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;