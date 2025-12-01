8,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich am Sonntagabend im Ersten den neuesten Frankfurter "Tatort" mit dem Titel "Licht" an, was beim Gesamtpublikum einem herausragenden Marktanteil von 32,5 Prozent beim Gesamtpublikum entsprach. Auch wenn man in die jüngeren Altersgruppen blickt, war am "Tatort" wie gewohnt kein Vorbeikommen: Auf 23,2 Prozent belief sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, bei den 14- bis 59-Jährigen waren es 30,6 Prozent.

Dass das ZDF da mit seinem "Herzkino" nicht mithalten kann, ist man gewohnt. In diesen Wochen präsentieren sich die Mainzer allerdings schwächer als man das sonst gewohnt ist. Nachdem zuletzt schon "Letzte Ausfahrt Glück" nur bei knapp über drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern lag, kam jetzt auch "Liebesbrief an Jenny" auf eine ähnliche Reichweite: 3,07 Millionen Personen sahen im Schnitt zu, das entsprach einem Marktanteil von 11,7 Prozent beim Gesamtpublikum.

Damit lag das ZDF zwar weit vor allen Privatsendern, eigentlich ist man vom ZDF sonntags aber besser Werte gewohnt. Zum Vergleich: Der reichweitenschwächste Sonntagsfilm 2024 zählte 3,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Bei den Jüngeren spielte "Liebesbrief an Jenny" erwartungsgemäß keine große Rolle, in der Altersgruppe 14-49 lag der Marktanteil bei 4,9 Prozent.

Das Erste punktete am Sonntag unterdessen nicht nur mit dem "Tatort", sondern tagsüber bereits mit den ausgedehnten Wintersport-Übertragungen. Highlight war aus Quotensicht wieder Biathlon: Single Mixed Staffel lag ab kurz vor 14 Uhr mit fast drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern bei 25,4 Prozent Marktanteil, Mixed Staffel ab 16:36 Uhr erzielte mit einer Gesamt-Sehbeteiligung von 3,14 Millionen einen Marktanteil von 20,7 Prozent. Aber auch der Bob-Weltcup bescherte dem Ersten nachmittags 19 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;