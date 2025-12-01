Als Mitte November im ZDF das Fußball-WM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und der Slowakei im ZDF übertragen wurde, entschied RTL sich anders als die meisten anderen Sender dafür, nicht mit einem Wiederholungsprogramm Schadensbegrenzung zu betreiben, sondern stoisch an "Bauer sucht Frau" festzuhalten. Tatsächlich hatte das nach der vorläufigen Gewichtung der Quoten nur geringe Auswirkungen auf die Reichweite von "Bauer sucht Frau". Und nach Einbeziehung der zeitversetzten Nutzung, wurde diese Lücke sogar noch ein Stückchen kleiner.

So kamen nachträglich noch etwa 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hinzu, was die Gesamt-Reichweite auf 3,31 Millionen ansteigen ließ. Damit verringerte sich der Rückgang im Vergleich zur Vorwoche auf rund 290.000. Besonders bemerkenswert ist aber das Abschneiden beim jungen Publikum: Die Zahl der 14- bis 49-Jährigen zog um 0,17 auf 0,72 Millionen an - das waren sogar 80.000 mehr als in der Woche zuvor. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe stieg nachträglich um 2,5 Prozentpunkte und damit so stark wie noch nie in der Geschichte des Formats auf nun 13,1 Prozent an.

Im Nachschlags-Ranking lag "Bauer sucht Frau" diesmal sogar noch vor dem "ZDF Magazin Royale", das mit einem nachträglichen Plus von 340.000 aber auch wieder deutlich zulegen konnte, bei der "heute-show" zog die Sehbeteiligung wieder um über eine Million an. Dort explodierte vor allem wieder der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, der sich von 22 auf 31,4 Prozent erhöhte - wobei an den Sendeplatz gekoppelte Marktanteils-Berechnungen bei zeitversetzter Nutzung freilich immer nur bedingt Sinn ergeben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 21.11.

22:32 4,41

(+1,02) 22,5%

(+3,7%p.) 1,22

(+0,50) 31,4%

(+9,4%p.) Bauer sucht Frau 17.11.

20:14 3,31

(+0,36) 12,5%

(+1,0%p.) 0,72

(+0,17) 13,1%

(+2,5%p.) ZDF Magazin Royale 21.11.

23:07 1,83

(+0,34) 12,6%

(+1,8%p.) 0,68

(+0,23) 23,5%

(+5,9%p.) Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen 23.11.

20:14 8,70

(+0,33) 30,1%

(+0,0%p.) 1,28

(+0,10) 20,5%

(+0,7%p.) Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner 22.11.

20:14 4,18

(+0,33) 18,7%

(+0,6%p.) 0,73

(+0,10) 17,6%

(+1,2%p.) Die Bergretter 20.11.

20:15 4,69

(+0,32) 18,8%

(+0,5%p.) 0,44

(+0,06) 9,5%

(+1,0%p.) Nuhr im Ersten 20.11.

22:53 2,13

(+0,28) 15,7%

(+1,2%p.) 0,18

(+0,02) 7,2%

(+0,3%p.) Jenseits der Spree 21.11.

20:15 4,42

(+0,25) 18,4%

(+0,2%p.) 0,29

(+0,05) 7,0%

(+0,8%p.) Marie Brand und die Bedrohung vom anderen Stern 19.11.

20:15 7,12

(+0,23) 29,2%

(-0,2%p.) 0,43

(+0,04) 9,8%

(+0,2%p.) Das Traumschiff 23.11.

20:15 4,97

(+0,22) 17,2%

(+0,1%p.) 0,80

(+0,06) 12,8%

(+0,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.11.-23.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Eine genauso hohe zeitversetzte Nutzung wie der "Tatort" verzeichnete auch das Live-Krimi-Dinner, das Das Erste am Samstagabend ausgestrahlt hat. Weitere 330.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen hier noch dazu, was die Gesamt-Reichweite auf gute 4,18 Millionen brachte, den Marktanteil auf 18,7 Prozent. Besonders bemerkenswert war auch das Abschneiden beim jungen Publikum, wo mit 17,6 Prozent ein fast ebenso hoher Marktanteil erzielt wurde (14-49). Wenn man vom "Tatort" absieht interessiert sich für die meisten anderen Krimis ja sonst bekanntlich eher ein Publikum, das seinen 50. Geburtstag schon hinter sich hat.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) - Nur 20:15-Sendungen

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA The Taste 19.11.

20:15 1,04

(+0,16) 5,2%

(+0,6%p.) 0,34

(+0,12) 9,3%

(+2,9%p.) Bauer sucht Frau 17.11.

20:14 3,31

(+0,36) 12,5%

(+1,0%p.) 0,72

(+0,17) 13,1%

(+2,5%p.) Wer stiehlt mir die Show? 23.11.

20:14 0,96

(+0,14) 4,1%

(+0,4%p.) 0,63

(+0,09) 12,9%

(+1,4%p.) Hochzeit auf den ersten Blick 18.11.

20:15 1,04

(+0,09) 5,0%

(+0,3%p.) 0,31

(+0,06) 8,1%

(+1,3%p.) Tödliches Spiel - Das Live-Krimi-Dinner 22.11.

20:14 4,18

(+0,33) 18,7%

(+0,6%p.) 0,73

(+0,10) 17,6%

(+1,2%p.) Die Bergretter 20.11.

20:15 4,69

(+0,32) 18,8%

(+0,5%p.) 0,44

(+0,06) 9,5%

(+1,0%p.) Jenseits der Spree 21.11.

20:15 4,42

(+0,25) 18,4%

(+0,2%p.) 0,29

(+0,05) 7,0%

(+0,8%p.) Wer wird Millionär ? - Prominenten-Special 20.11.

20:14 2,96

(+0,14) 15,0%

(+0,1%p.) 0,60

(+0,05) 15,8%

(+0,8%p.) Tatort: Überlebe wenigstens bis morgen 23.11.

20:14 8,70

(+0,33) 30,1%

(+0,0%p.) 1,28

(+0,10) 20,5%

(+0,7%p.) The Rookie 20.11.

20:15 0,12

(+0,02) 0,5%

(+0,1%p.) 0,04

(+0,02) 0,9%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 17.11.-23.11.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 20:10 und 20:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;