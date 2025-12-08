Obwohl der Münster-"Tatort" im Ersten mit 42,6 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum und 30,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen das Geschehen klar dominierte, war es durchaus auch für die Konkurrenz möglich, ein ausreichend großes Stück vom Kuchen abzubekommen. Gelungen ist das beispielsweise ProSieben. "Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas" konnte im Vergleich zum Staffel-Auftakt sogar zulegen.

So kletterte der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe um 0,6 Prozentpunkte auf nun 13,1 Prozent. In der Altersgruppe 14-49 war die Show eine Woche vor dem endgültigen Finale damit auch der stärkste "Tatort"-Verfolger. Wie üblich gelang es der Sendung allerdings kaum, auch Ältere anzusprechen: Die Gesamt-Reichweite war mit 0,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sehr überschaubar, mehr als 3,7 Prozent Marktanteil waren damit nicht zu holen. Schon bei einer Erweiterung der Zielgruppe auf die Definition 14-59 fiel der Marktanteil mit 7,8 Prozent erheblich geringer aus.

Der Altersschnitt des Publikums von "Europa grillt den Henssler" ist im Vergleich dazu höher, wodurch die Gesamt-Reichweite mit im Schnitt 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auch ein ganzes Stück höher ausfällt als beim "Duell um die Welt". Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 6,9 Prozent hingegen nur etwas mehr als halb so hoch, auch bei den 14- bis 59-Jährigen rangierte "Europa grillt den Henssler" mit 6,1 Prozent hinter ProSieben. Auch hier zeigt sich aber: Der "Tatort" hat nicht geschadet, die Zahlen blieben im Vergleich zur Vorwoche in etwa stabil.

Bei Kabel Eins lief die vorerst letzte neue Folge von "Willkommen bei den Reimanns" mit Marktanteilen von 3,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 3,5 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen hingegen schwächer als zuletzt. Auch die Gesamt-Reichweite fiel um rund 90.000 auf nun 0,81 Millionen. Sat.1 lag mit "Cast Away - Verschollen" bei 1,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und Marktanteilen von 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sowie 7,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen auf einem soliden Niveau. RTLzwei erzielte mit "American Pie" 3,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Bei RTL lagen die Marktanteile der NFL-Übertragung den ganzen Abend über auf sehr mauem Niveau. In der klassischen Zielgruppe waren es nie mehr als 8 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen noch deutlich weniger. Die Gesamt-Reichweite stieg nie höher als 0,61 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;