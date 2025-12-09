Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich am Montagabend im Rahmen der ARD-Sendung "Arena" den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern gestellt - und das war aus Sicht des Ersten durchaus erfolgreich. 3,25 Millionen Menschen sahen sich die einstündige Sendung an, der Marktanteil lag bei 13,3 Prozent. Damit lag das Format deutlich über dem Senderschnitt. Als im Ersten im Februar eine "Wahlarena" zu sehen war, sahen sogar über 5 Millionen zu, mit der anstehenden Bundestagswahl war die politische Situation damals aber auch eine andere.

Am Montag wusste das Gesprächsformat mit Friedrich Merz jedenfalls auch beim jungen Publikum zu punkten: Bei den 14- bis 49-Jährigen kam das von Jessy Wellmer und Louis Klamroth moderierte Townhall-Format auf sehr gute 12,4 Prozent Marktanteil, 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in diesem Alter waren mit dabei. Sowohl insgesamt als auch beim jungen Publikum musste sich die "Arena" damit nur "Bauer sucht Frau" geschlagen geben.

Im Anschluss ging es in der politischen Debatte direkt weiter: Ingo Zamperoni präsentierte eine neue Ausgabe von "Die 100". Und die erzielte mit 2,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auch direkt die höchste Reichweite in ihrer Geschichte, der Marktanteil ging trotzdem ziemlich klar auf 10,7 Prozent zurück. Während man damit beim Sender wohl leben wird können, wurden bei den 14- bis 49-Jährigen nur noch 6,5 Prozent gemessen.

Überraschend schwach ist am Montag in der Primetime das ZDF gewesen. Mit der Krimikomödie "Gar kein Geld macht auch nicht glücklich" unterhielt man exakt 3 Millionen Menschen, damit wurden 12,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum erzielt. Das sind auf den ersten Blick keine schlechten Ergebnisse, normalerweise kommt das ZDF mit seinen Filmen am Montagabend aber auf eine Reichweite von mehr als 5 Millionen. Nur wenige Filme waren in diesem Jahr schwächer. Am Montag waren die "Arena" sowie die RTL-Bauern erfolgreicher.

Die gute Nachricht für das ZDF: Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 13,4 Prozent ist man zum Start in die Woche erneut der stärkste Sender gewesen. Und ZDFneo lag angesichts von 4,8 Prozent auf einem starken fünften Platz. In der Sparte überzeugten nach 20:15 Uhr drei Folgen von "Inspector Barnaby": Während die ersten zwei Episoden jeweils mehr als 1,70 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichneten sowie auf bis zu 9,4 Prozent Marktanteil kamen, holte die dritte Folge sogar 10,3 Prozent. Aufgrund der späten Uhrzeit rutschte die Reichweite zum Ende aber natürlich unter die 1-Million-Marke, 860.000 Menschen sahen zwischen 23:14 und 00:44 Uhr noch zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;