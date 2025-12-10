Mit knapp einer dreiviertel Million Zuschauerinnen und Zuschauern ist "Mälzers Meisterklasse" Anfang November gestartet, dann setzte über die insgesamt sechs Wochen ein langsamer Sinkflug ein, der am Dienstag beim Finale nun bei knapp einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauern zu Ende ging (Berücksichtigt ist hier jeweils nur das lineare TV-Publikum ohne zeitversetzte Nutzung und VoD).

Auch die Marktanteile entwickelten sich enttäuschend: Waren es anfangs noch 7,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, so reichte es zum Finale nur noch für 4,5 Prozent, was minimal über den 4,3 Prozent der vergangenen Woche lag. Die absolute Reichweite war auch in dieser Altersgruppe rückläufig. Bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 3,8 Prozent Marktanteil erreicht.

Mit Problemen hatte zuletzt auch "Hochzeit auf den ersten Blick" in Sat.1 zu kämpfen. Nachdem Quoteneinbruch in der vergangenen Woche, ging es diesmal nur ganz leicht wieder bergauf. 0,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren diesmal dabei, 30.000 mehr als eine Woche zuvor. Von den über 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauern, die noch vor zwei Wochen eingeschaltet hatten, blieb man aber weit entfernt. Immerhin erholte sich der Marktanteil beim jungen Publikum wieder auf 5,8 Prozent, 4,8 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen.

Zufrieden sein kann man unterdessen bei Kabel Eins und RTLzwei. Kabel Eins erzielte mit dem Film "Hitch - Der Date Doktor" gute 6,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,9 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59. 500.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. "RTLzwei erreichte mit "Armes Deutschland" sogar insgesamt 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Marktanteile beliefen sich auf 5,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,6 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen.

