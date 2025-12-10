95 Folgen der ZDF-Satiresendung "Die Anstalt" wurden seit dem Start 2014 bislang ausgestrahlt - dementsprechend steht im kommenden Jahr die 100. Ausgabe auf dem Programm. Laufen wir diese demnach im Juli. Nun hat das ZDF neben den regulären Folgen, die bis dahin noch auf dem Programm stehen, auch noch zwei Specials angekündigt, die als "Die Anstalt - Spezialauftrag" gezeigt werden.

Darin wird das aus Max Uthoff, Maike Kühl und Claus von Wagner bestehende "Anstalts"-Ensemble auf "den Status quo der prägendsten Sendungsthemen" blicken. Als Beispiele führt das ZDF diese Fragen an: Ist die Rente seit dem Besuch von Norbert Blüm sicherer geworden? Wie steht es um die Entwicklung der AfD und ein mögliches Verbot?

Überraschend ist vor allem die Wahl des Sendeplatzes: Die erste der zwei Sonderausgaben wird am 30. Januar 2026 um 23 Uhr zu sehen sein - also an einem Freitagabend im Anschluss an die "heute-show", die an diesem Abend aus der Winterpause zurückkehrt. Man darf gespannt sein, ob "Die Anstalt" dort womöglich ein größeres Publikum anspricht als am eigentlich angestammten Platz am Dienstagabend.

Sollte es so sein, könnte man in Mainz jedenfalls ins Grübeln kommen - schließlich hat das ZDF durch die Verringerung der "ZDF Magazin Royale"-Ausgaben von 33 auf 22 im Jahr freitags künftig einige Plätze frei. Dienstags läuft die "Anstalt" bislang ordentlich: Im Schnitt erreichte sie zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und Marktanteile von 12,4 Prozent beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Sendung mit 11,0 Prozent Marktanteil weit über dem Senderschnitt.

