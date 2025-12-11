Zur Mittagszeit sah es für Vox am Mittwoch noch ziemlich schlecht aus - mit gerade einmal 0,2 Prozent Marktanteil ging eine Folge von "CSI: Miami" in der Zielgruppe ab 11:27 Uhr gnadenlos unter. Umso besser für den Sender, dass man sich auf seine Eigenproduktionen verlassen konnte.

So erreichten "Shopping Queen" und "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" am Nachmittag bereits Marktanteile von 8,0 und 9,3 Prozent, ehe Vox ab 17 Uhr über drei Stunden hinweg schließlich sogar durchweg zweistellige Werte verbuchte. "Zwischen Tüll und Tränen" überzeugte mit 11,3 Prozent Marktanteil, "First Dates" mit 11,2 Prozent und "Das perfekte Dinner" mit 12,3 Prozent - die Koch-Doku schrammte damit nur knapp an ihrem bisherigen Jahresbestwert vorbei und war zudem mit 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die meistgesehene Vox-Sendung des Tages.

Konkurrent Sat.1 hatte am Vorabend hingegen ungleich weniger Erfolg: Dort erzielte "Lenßen hilft" um 18 Uhr lediglich 1,9 Prozent Marktanteil, ehe "Die Spreewaldklinik" eine Stunde später nicht über 2,1 Prozent beim jungen Publikum hinauskam. Insgesamt zählte die Soap im Schnitt nur 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Dadurch hatte es auch "Newstime" schwer, Fuß zu fassen: Die Nachrichtensendung kam um 19:45 Uhr nicht über 480.000 Personen sowie 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hinaus.

Die mit Abstand höchsten Quoten fuhr Sat.1 wie gewohnt in den Morgenstunden ein, wo übrigens das "Frühstücksfernsehen" übrigens in der Zielgruppe mehr junge Menschen erreichte als alle anderen Sat.1-Sendungen im Tagesprogramm. Starke 18,9 Prozent betrug der Marktanteil über fast fünf Stunden hinweg, um 6:30 Uhr lag das "Frühstücksfernsehen" sogar bei 34,9 Prozent - ein bemerkenswerter Peak.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;