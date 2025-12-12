Weil Joko und Klaas diesmal ausnahmsweise nur siebeneinhalb Minuten Sendezeit erspielten, gingen die beiden am Donnerstagabend äußerst effizient vor und sendeten ein "Looping Louie"-Spiel im Splitscreen - links in der Gegenwart, rechts in der Zukunft. Beim Publikum kam die Aktion, die sich letztlich vor allem als Werbung für die bevorstehende letzte Ausgabe des "Duells um die Welt" erwies, augenscheinlich gut an, allen voran bei den Jüngeren, wo "Joko & Klaas Live" um 20:15 Uhr zumindest für die kurzzeitige Marktführerschaft von ProSieben sorgte.

Mit durchschnittlich 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Kurz-Ausgabe einen sehr guten Marktanteil von 13,7 Prozent. Insgesamt wollten 880.000 Personen sehen, was sich Joko und Klaas diesmal ausgedacht haben. Im Anschluss konnte der Spielfilm "Shazam!" diese Flughöhe jedoch nicht halten und fiel auf 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe zurück. Nach 23 Uhr steigerte sich "M3gan" allerdings noch einmal auf gute 9,5 Prozent.

Einigermaßen ernüchtert wird man derweil bei Kabel Eins auf die Quoten des Abends blicken. Dort verlor das neue Format "Rosin & Kumptner - Mission mittendrin!" nämlich abermals an Boden und kam in dieser Woche nicht über 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 3,1 Prozent in der Zielgruppe hinaus. Noch härter erwischte es jedoch "Die Geissens: Traumjob Prinzessin" bei RTLzwei: Gerade einmal 1,1 Prozent Marktanteil erzielte das Format um 20:15 Uhr bei den 14- bis 49-Jährigen, während insgesamt nur 200.000 Menschen einschalteten. Eine weitere Folge steigerte sich danach nur leicht auf 1,4 Prozent.

Sowohl Kabel Eins als auch RTLzwei landeten damit am Donnerstagabend noch hinter DMAX, wo die beiden Feuerwehr-Dokus in der Primetime wieder einmal für einen schönen Erfolg sorgten. So punktete "112: Feuerwehr im Einsatz" zunächst mit 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, ehe "Feuerwache 3 - Alarm in München" sogar 4,8 Prozent erzielte. Mit einem Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent lag DMAX zugleich nur knapp vor RTLzwei, das mit 2,2 Prozent auch abseits der Geissens einen gebrauchten Tag erwischte. Kabel Eins tat sich mit 2,6 Prozent aber ebenfalls sehr schwer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;