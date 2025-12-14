In der vergangenen Woche ist der Abschied von Thomas Gottschalk, Barbara Schöneberger und Günther Jauch von "Denn sie wissen nicht, was passiert" noch groß inszeniert worden. An diesem Samstag wurde die Show nun schon in neuer Besetzung fortgeführt, Jana Ina und Giovanni Zarrella sowie Michelle Hunziker auf der einen sowie die Ehrlich Brothers auf der anderen Seite konnten aber nicht an die Quoten der zurückliegenden Ausgaben anknüpfen, stattdessen setzte es reihenweise Tiefstwerte.

So sahen insgesamt nur 1,06 Millionen Menschen zu, weniger Reichweite hatte die RTL-Show in ihrer Geschichte überhaupt noch nie. Und auch in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen reichten 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer nur zu einem Marktanteil in Höhe von 8,1 Prozent, auch das ist ein neuer Tiefstwert. Bei RTL wird man sich nun wohl Gedanken machen müssen, in welcher Form es mit der Sendung weitergehen kann.

Am Samstag musste sich RTL in der Primetime jedenfalls einer Reihe anderer Sender geschlagen geben. Im Show-Dreikampf mit dem Ersten und ProSieben zog man den Kürzeren. Während Kai Pflaume ("Klein gegen Groß") in allen Bereichen deutlich überlegen war, musste man auch ProSieben ziehen lassen. Das Finale von "The Masked Singer" erreichte 1,17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, beim jungen Publikum wurden 9,9 Prozent Marktanteil gemessen.

Als Siegerin der Musik-Rateshow ging Comedienne Meltem Kaptan hervor, in der Finalshow wurden außerdem noch Pietro Lombardi, Wayne Carpendale und Amira Aly enttarnt. Als gute Entscheidung hat es sich jedenfalls erwiesen, "The Masked Singer" eine kleine Pause zu gönnen, im Frühjahr 2025 war erstmals keine Staffel zu sehen. Grund dafür waren die zuletzt rasant gesunkenen Quoten. Und doch zeigt der Quotentrend der diesjährigen Staffel nach unten.

Im Schnitt kam das Format in den vergangenen Wochen auf 1,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (alle Daten vorläufig gewichtet), das waren zwar etwas weniger als vor einem Jahr, dürfte aber verschmerzbar sein. Beim jungen Publikum konnte man den Marktanteil zudem wieder steigern, blieb aber mit 9,8 Prozent knapp einstellig. Auch hier wird man sich möglicherweise mehr erhofft haben, die extreme Quoten-Talfahrt der zurückliegenden Jahre ist nun aber erst einmal gestoppt.

Am Samstag platzierte sich zwischen den Shows von RTL und ProSieben beim jungen Publikum noch Sat.1 - und das mit einem deutlich günstigeren Programm. "Harry Potter und die Heiligtümer des Todes (2)" unterhielt 310.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49, das entsprach 8,7 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag die Reichweite bei 880.000.

