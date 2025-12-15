Mit mehr als elfeinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ist der Münster-"Tatort" mit dem Titel "Die Erfindung des Rades" einer der erfolgreichsten der Krimireihe in diesem Jahr gewesen. Nur ein anderer Fall von Jan Josef Liefers und Axel Prahl war 2025 noch erfolgreicher. Nun sind sämtliche Quoten der ersten Dezemberwoche endgültig gewichtet worden - und der "Tatort" konnte davon noch einmal stark profitieren.

So sahen sich 570.000 Menschen "Die Erfindung des Rades" zeitversetzt an, die Gesamtreichweite stieg damit auf 12,20 Millionen. Auch der ohnehin schon hohe Marktanteil stieg noch leicht auf 43,1 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen ging es für den Krimi auf 30,8 Prozent Marktanteil nach oben. Gegenüber der Münster-Ausgabe mit dem Titel "Fiderallala" hat der nun gezeigte Film dennoch das Nachsehen, dieser stand im April nach der endgültigen Gewichtung bei rund zwölfeinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern.

Einen höheren Reichweiten-Nachschlag erzielte in der ersten Dezemberwoche übrigens nur die "heute-show", die mit einem Plus in Höhe von 930.000 mal wieder eine Klasse für sich war. Beim jungen Publikum ging es noch um 8,3 Prozentpunkte auf 32,5 Prozent nach oben. Das "ZDF Magazin Royale" steigerte sich auf 27,6 Prozent und kletterte insgesamt über die Marke von 2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Auf Platz vier im Nachschlags-Ranking kam mit "extra 3" noch ein Satire-Format (+260.000).

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 05.12.

22:49 4,31

(+0,93) 24,2%

(+3,4%p.) 1,21

(+0,45) 32,5%

(+8,3%p.) Tatort: Die Erfindung des Rades 07.12.

20:15 12,20

(+0,57) 43,1%

(+0,5%p.) 1,75

(+0,13) 30,8%

(+0,7%p.) ZDF Magazin Royale 05.12.

23:24 2,07

(+0,41) 15,4%

(+2,1%p.) 0,83

(+0,27) 27,6%

(+5,7%p.) extra 3 04.12.

23:02 1,72

(+0,26) 13,3%

(+1,4%p.) 0,25

(+0,06) 9,7%

(+1,7%p.) Bauer sucht Frau 02.12.

20:14 3,14

(+0,25) 13,0%

(+0,6%p.) 0,61

(+0,11) 11,8%

(+1,4%p.) SOKO Leipzig 05.12.

21:32 4,09

(+0,20) 18,6%

(+0,1%p.) 0,36

(+0,03) 9,1%

(+0,1%p.) Jenseits der Spree 05.12.

20:33 4,01

(+0,18) 17,5%

(+0,1%p.) 0,37

(+0,02) 9,4%

(-0,2%p.) Der letzte Bulle 01.12.

20:14 2,09

(+0,18) 8,1%

(+0,3%p.) 0,46

(+0,04) 9,5%

(+0,2%p.) Tiere im Rausch 01.12.

20:15 2,24

(+0,17) 8,7%

(+0,3%p.) 0,44

(+0,02) 9,1%

(-0,1%p.) The Voice of Germany 05.12.

20:14 1,28

(+0,16) 6,8%

(+0,5%p.) 0,26

(+0,04) 7,3%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.12.-07.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Aber auch bei den Privatsendern gab es mehrere Sendungen, die von der endgültigen Gewichtung profitiert haben. "Der letzte Bulle" etwa legte mit seinen zwei in der Woche gezeigten Folgen noch zu, sodass beide mittlerweile bei einer Reichweite von mehr als 2 Millionen stehen. Zunächst lag die Serie mit beiden Episoden leicht darunter. In der klassischen Zielgruppe ging es für die beiden Folgen um jeweils 0,2 Prozentpunkte auf 9,5 und 8,5 Prozent hinauf. "Frier und Fünfzig" hielt sich bei mauen 5,3 und 5,0 Prozent und auch die Gesamtreichweite stieg hier nicht annähernd so stark wie beim "Letzten Bullen".

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49) - Nur 20:15-Sendungen

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA The Taste 03.12.

20:14 0,89

(+0,13) 4,1%

(+0,4%p.) 0,30

(+0,08) 6,7%

(+1,5%p.) Bauer sucht Frau 02.12.

20:14 3,14

(+0,25) 13,0%

(+0,6%p.) 0,61

(+0,11) 11,8%

(+1,4%p.) Hochzeit auf den ersten Blick 02.12.

20:14 0,76

(+0,10) 3,2%

(+0,3%p.) 0,26

(+0,06) 5,1%

(+0,9%p.) Das Duell um die Welt - Team Joko gegen Team Klaas 07.12.

20:15 0,84

(+0,11) 4,1%

(+0,4%p.) 0,58

(+0,07) 13,9%

(+0,8%p.) Inspector Barnaby 01.12.

20:15 1,52

(+0,09) 6,0%

(+0,1%p.) 0,16

(+0,04) 3,4%

(+0,7%p.) Tatort: Die Erfindung des Rades 07.12.

20:15 12,20

(+0,57) 43,1%

(+0,5%p.) 1,75

(+0,13) 30,8%

(+0,7%p.) A '90S CHRISTMAS - EINE WEIHNACHTLICHE ZEITREISE 06.12.

20:14 0,63

(+0,10) 2,7%

(+0,3%p.) 0,15

(+0,04) 3,7%

(+0,7%p.) Willkommen bei den Reimanns 07.12.

20:14 0,87

(+0,06) 3,3%

(+0,1%p.) 0,23

(+0,05) 4,3%

(+0,7%p.) 112: Feuerwehr im Einsatz 04.12.

20:15 0,37

(+0,03) 1,6%

(+0,1%p.) 0,19

(+0,03) 4,9%

(+0,6%p.) The Voice of Germany 05.12.

20:14 1,28

(+0,16) 6,8%

(+0,5%p.) 0,26

(+0,04) 7,3%

(+0,5%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 01.12.-07.12.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 20:00 und 20:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Bei RTL steigerte sich "Bauer sucht Frau" noch auf über 3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, auch der Marktanteil beim jungen Publikum kletterte deutlich um 1,4 Prozentpunkte auf 11,8 Prozent. "Die Stefan Raab Show" bleibt dagegen auch in der zeitversetzten TV-Nutzung ein Leichtgewicht: Die Folge vom 3. Dezember legte nachträglich nur um 60.000 Zuschauerinnen und Zuschauer auf insgesamt 760.000 zu, der Marktanteil lag bei 6,9 Prozent (+0,2 Prozentpunkte). Nicht eingerechnet sind in diesen Zahlen wie immer die Abrufe, die die Formate in den jeweiligen Mediatheken erzielen.

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer erst acht statt wie bislang vier Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher nun immer Montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;