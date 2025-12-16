Ein neuer Krimi der "Nord Nord Mord"-Reihe hat am Montagabend im ZDF mit weitem Vorsprung den Quoten-Sieg eingefahren. Durchschnittlich 7,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich um 20:15 Uhr für "Sievers und die stillen Austern", sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum herausragende 29,7 Prozent betrug. Es war damit der stärkste Montagsfilm im ZDF seit Februar - als der Sender ebenfalls "Nord Nord Mord" ausstrahlte.

Zum Vergleich: Größter Verfolger war die RTL-Show "Bauer sucht Frau", die mit 3,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern allerdings nicht mal eine halb so hohe Reichweite verbuchte. Bei den 14- bis 49-Jährigen setzte sich "Bauer sucht Frau" dagegen an die Spitze: Mit einem Marktanteil von 12,8 Prozent landete das RTL-Format mit Moderatorin Inka Bause vor "Nord Nord Mord", das hier mit 9,0 Prozent aber ebenfalls überzeugte. Erweitert man die Zielgruppe auf 14-59, dann hatte aber bereits die Krimireihe die Nase vorn: 15,7 Prozent betrug der Marktanteil, während "Bauer sucht Frau" hier auf 13,0 Prozent kam.

Das Erste spielte indes eine ganze Liga tiefer: Dort erreichte die Reportage "Wie zerrissen ist Deutschland?" zum Start in den Abend nur 1,73 Millionen Personen, die einem Marktanteil von 6,9 Prozent entsprachen. Den fehlende Rückenwind bekam dann auch die Debattensendung "Die 100" zu spüren, die im Anschluss nur noch 1,58 Millionen Menschen erreichte. Zum Vergleich: Im Anschluss an die "Arena" mit Bundeskanzler Merz hatte es die Sendung vor einer Woche noch auf über 2,4 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gebracht.

Im ZDF blieben die Quoten dagegen auch nach "Nord Nord Mord" noch hoch: Dafür sorgte das "heute-journal", das mit 4,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Marktanteil von 18,7 Prozent kam und sich bei den 14- bis 49-Jährigen auf 9,9 Prozent steigerte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;