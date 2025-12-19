4,96 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Donnerstagabend im Schnitt den neuesten "Flensburg-Krimi" - das waren zwar weniger als in den letzten Jahren, reichte aber trotzdem für den klaren Tagessieg und einen sehr starken Marktanteil von 21,2 Prozent beim Gesamtpublikum. Auch bei den Jüngeren lief es nicht schlecht: Mit 12,5 Prozent war der Krimi auch bei den 14- bis 59-Jährigen Primetime-Marktführer, in der Altersgruppe 14-49 reichte es immerhin noch für 8,2 Prozent.

Im Anschluss daran zeigte Das Erste wieder den Jahresrückblick von Dieter Nuhr. Auch die lineare Reichweite von "Nuhr 2025" blieb dabei leicht hinter der der vergangenen Jahre zurück, mit im Schnitt 3,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und 16,8 Prozent Marktanteil dürfte man bei der ARD trotzdem vollauf zufrieden sein. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen war der Marktanteil mit 10,8 Prozent zeistellig, in der Altersgruppe 14-59 wurden sogar 11,8 Prozent gemessen.

Im ZDF ging unterdessen die jüngste Staffel der "Bergretter" zu Ende. Die linearen Reichweiten blieben in diesem Jahr ein Stück weit hinter denen der letzten Jahre zurück - allerdings hatte das ZDF auch sämtliche Folgen schon im Oktober vorab online veröffentlicht. Zum Abschluss sahen nun 4,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. Das entsprach einem Marktanteil von 18,1 Prozent beim Gesamtpublikum. In der jüngeren Altersgruppe 14-49 wurden 8,3 Prozent Marktanteil erzielt.

Für den letzten Talk mit Maybrit Illner in diesem Jahr interessierte sich am späteren Abend dann noch im Schnitt 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 11,7 Prozent Marktanteil entsprach, ehe bei Markus Lanz der Marktanteil nochmal auf 16,0 Prozent anzog. 1,43 Millionen waren hier am späten Abend noch im Schnitt dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;