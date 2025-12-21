Während sich ProSieben und RTL am Samstagabend ein Show-Duell lieferten, war Sat.1 der lachende Dritte. Der Sender setzte sich in der Zielgruppe nämlich mit dem Spielfilm "Santa Clause 2 - Eine noch schönere Bescherung" durch und musste sich mit Blick auf die Reichweite bei den 14- bis 49-Jährigen nur der "Tagesschau" und der "Sportschau" im Ersten geschlagen geben.

Allzu hoch mussten die Quoten allerdings gar nicht ausfallen, um die Marktführerschaft zu ergattern: Schon 400.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 10,1 Prozent reichten. Die Konkurrenz blieb nämlich durchweg einstellig: Während "Schlag den Star" bei ProSieben mit dem Duell zwischen Riccardo Simonetti und Sylvie Meis über viereinhalb Stunden hinweg auf 9,8 Prozent Marktanteil, legte die neue "Pumuckl Show" bei RTL mit 8,6 Prozent einen recht verhaltenen Start hin.

Anders als ProSieben und Sat.1 knackte RTL allerdings insgesamt zumindest die Millionen-Marke, auch wenn man sich angesichts der Strahlkraft von Pumuckl womöglich etwas mehr versprochen haben dürfte als die 1,06 Millionen Personen, die im Schnitt dabei waren. Deutlich gefragter war da schon "Die Beatrice Egli Show", die im Ersten auf 2,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer kam, die 13,4 Prozent Marktanteil entsprachen. Im Duell mit dem ZDF hatte die Sendung aber das klare Nachsehen: Dort ging "München Mord" mit 5,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern als mit Abstand meistgesehene Sendung des Tages hervor.

Für Sat.1 lief es derweil auch im weiteren Verlauf des Abends noch gut, wenngleich "Santa Clause 3" leicht auf 9,6 Prozent zurückfiel. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauern im Vergleich zu 20:15 Uhr aber nahezu stabil. Dabei bestand auch abseits der "Santa Clause"-Reihe am Samstagabend kein Mangel an Weihnachtsfilmen im Free-TV. Vox konnte mit "Last Christmas" jedoch nicht mithalten und blieb bei verhaltenen 5,4 Prozent. Zufrieden kann man dafür beim Disney Channel sein, wo "Disney's Eine Weihnachtsgeschicht" auf 550.000 Personen sowie sehr gute 4,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. Den Konkurrenten RTL Super, der mit "Unwrapping Christmas" immerhin 2,4 Prozent schaffte, ließ man damit klar hinter sich.

Der Disney Channel überholt außerdem RTLzwei, das in der Zielgruppe lediglich 3,1 Prozent erzielte, auch wenn der Klassiker "Der Name der Rose" insgesamt 700.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zählte. Auch Kabel Eins hatte mit seinen Krimi-Wiederholungen das Nachsehen: Dort erreichten zwei Folgen von "FBI: Special Crime Unit" ab 20:15 Uhr nur Marktanteile von 3,4 und 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

