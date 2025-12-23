Der ZDF-Film "Dahlmanns letzte Bescherung" - mit Heino Ferch, Ulrike C. Tscharre, Jürgen Vogel und Anja Kling prominent besetzt - hat am Montagabend den Quoten-Sieg in der Primetime eingefahren. Durchschnittlich 4,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer machten die deutsch-österreichische Produktion zur meistgesehenen Sendung um 20:15 Uhr und trieben den ZDF-Marktanteil auf starke 20,5 Prozent.

Gefragt war der Weihnachtskrimi allerdings vor allem bei den Älteren, denn in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen erreichte "Dahlmanns letzte Bescherung" nur 200.000 Personen sowie einen Marktanteil von 4,6 Prozent. Schon deutlich besser sah es jedoch aus, wenn man auf die 14- bis 59-Jährigen blickt - hier wurden 9,7 Prozent Marktanteil erzielt.

Gänzlich ohne Chance blieb hingegen die Wiederholung des ARD-Films "Bach - Ein Weihnachtswunder". Erreichte der Film bei seiner Erstausstrahlung vor einem Jahr noch fast fünf Millionen Menschen, so kam die neuerliche Ausstrahlung nun nicht über 1,62 Millionen hinaus. Entsprechend schwach fiel dann auch der Marktanteil mit nur 6,8 Prozent aus. Bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte "Bach" sogar lediglich 3,8 Prozent.

Der anschließende "ARD-Jahresrückblick" konnte ab 21:45 Uhr aber zumindest noch zulegen und steigerte sich auf 2,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die 9,2 Prozent Marktanteil entsprachen. Meistgesehene ARD-Sendung nach der "Tagesschau" war jedoch "Wer weiß denn sowas?", das im Vorabendprogramm von 3,08 Millionen Menschen gesehen wurde - noch ein paar mehr schalteten parallel dazu übrigens bei der ZDF-Krimiserie "SOKO Potsdam" ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;