Mit Kai Pflaume und Jens "Knossi" Knossalla setzt die ARD rund um den Jahreswechsel auf ein ungewöhnliches Duo. Zum Auftakt konnte ihr neues Format "Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir!" das Publikum allerdings augenscheinlich noch nicht so recht überzeugen. Auf dem Sendeplatz um 21:45 Uhr erreichte die erste Folge am Dienstag lediglich 1,03 Millionen Menschen, die einem Gesamt-Marktanteil von 4,6 Prozent entsprachen.

Verlassen konnte sich die ARD auf Kai Pflaume hingegen am Vorabend: Dort erreichte "Wer weiß denn sowas?" mit 2,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern einen starken Marktanteil von 18,8 Prozent. Dazu kommt, dass die Show auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 11,7 Prozent weit über dem Senderschnitt lag.

"Die Braut, ihr Mann, die Eltern & Wir!" konnte dagegen auch beim jungen Publikum nichts reißen: Dort schnitt die Sendung mit einem Marktanteil von 3,6 Prozent ebenfalls sehr schlecht ab. Für nicht allzu viel Rückenwind sorgte im Vorfeld aber bereits die Doppelfolge von "In aller Freundschaft": Mit 2,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern um 20:15 Uhr sowie 2,82 Millionen um 21:00 Uhr fiel die Reichweite der Serie niedriger aus als gewohnt. Die Marktanteile lagen beim Gesamtpublikum dann auch nur bei 11,2 und 11,7 Prozent, während es bei den Jüngeren für 6,0 und 6,1 Prozent reichte.

"In aller Freundschaft" musste sich damit nicht nur "Bauer sucht Frau" geschlagen geben, sondern auch dem "Quiz-Champion", der kurz vor Weihnachte mit einem "2025-Special" aufwartete und damit durchschnittlich 3,11 Millionen Menschen zum ZDF lockte. Der Marktanteil lag insgesamt bei guten 13,9 Prozent, während bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugende 10,2 Prozent erzielt wurden. In der jungen Altersgruppe lag die Show somit auf Augenhöhe mit der Darts-WM.

