Zum zweiten Mal setzte das ZDF an Heiligabend auf Horst Lichter und das Weihnachtsspecial von "Bares für Rares". Doch wie schon bei der Premiere im Vorjahr fielen die Quoten auch diesmal nur mäßig aus. Mit durchschnittlich 1,53 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern positionierte sich die Show sogar noch knapp hinter der Wiederholung des ARD-Films "Alle Jahre wieder", der von 1,61 Millionen gesehen wurde. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte "Bares für Rares" sogar nur 4,5 Prozent.

Gar nicht allzu weit hinter dem ZDF positionierte sich Andy Borg, der in diesem Jahr in gleich drei Dritten Programmen Weihnachten feierte. Zusammengerechnet erreichte "Weihnachten mit Andy Borg" im SWR, MDR und BR im Schnitt 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie bundesweit über neun Prozent Marktanteil - ein schöner Erfolg, auch wenn die Reichweite im Vergleich zum Vorjahr nicht weiter stieg, obwohl damals nur zwei Sender Borgs Show zeigten. Die meisten waren auch diesmal wieder im SWR Fernsehen dabei, wo 530.000 Menschen einschalteten.

Ansonsten zeigte sich auch in diesem Jahr wieder, dass viele Quoten-Hits an Heiligabend abseits der Primetime lagen. So wie der Klassiker "Michel bringt die Welt in Ordnung", der schon um 13:27 Uhr als meistgesehene ZDF-Sendung des Tages hervorging. 1,55 Millionen Menschen sorgten zu diesem Zeitpunkt für schöne 15,0 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar für 17,4 Prozent. Noch stärker war der Märchenfilm "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel", der ab 12:51 Uhr im Ersten von 2,01 Millionen Menschen gesehen wurde und es auf starke 21,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum brachte.

Damit konnte auch "Loriot" nicht mithalten: Weihnachten bei Hoppenstedts feierten am Nachmittag aber immerhin noch 1,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im Ersten. "Familie Heinz Becker" kam im Anschluss auf 1,09 Millionen Personen

