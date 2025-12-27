Mit einem Tagesmarktanteil von 9,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und sogar 10,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen setzte sich ProSieben am 2. Weihnachtsfeiertag gegen die gesamte Konkurrenz durch. Zu verdanken ist das vor allem der Free-TV-Premiere von "Indiana Jones und das Rad des Schicksals", die ab 20:15 Uhr sogar mehr junges Publikum als der "Tatort" ansprach, sich aber trotzdem dem "Traumschiff" geschlagen geben musste.

Mit 14,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dürfte man bei ProSieben sehr zufrieden sein, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es sogar für 15,7 Prozent Marktanteil. Auch die Gesamt-Reichweite konnte sich mit im Schnitt 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern mehr als sehen lassen. Tagsüber hatte ProSieben schon ältere Indiana-Jones-Filme wiederholt, damit aber in der klassischen Zielgruppe nur einstellige Marktanteile zwischen 4,3 und 9,2 Prozent erzielt. Auch hier sah es bei den 14- bis 59-Jährigen mit bis zu 11,0 Prozent Marktanteil aber schon besser aus.

Doch zurück in die Primetime, wo sich auch RTL gut schlug. "Wer wird Millionär?" lockte dort 2,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an und erzielte insgesamt damit noch eine etwas höhere Reichweite als ProSieben. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam das Jauch-Quiz auf 11,7 Prozent Marktanteil, 10,6 Prozent waren es bei den 14- bsi 59-Jährigen. Sat.1 fuhr mit dem "Super Mario Bros. Film" bei den 14- bis 49-Jährigen zwar gut und erzielte dort erfreuliche 10,5 Prozent Marktanteil - allerdings sprach der Film kaum Ältere an. Die Gesamt-Reichweite blieb mit 0,79 Millionen dann auch ziemlich überschaubar, auch bei den 14- bis 59-Jährigen fiel der Marktanteil mit 6,3 Prozent schon signifikant niedriger aus.

Kabel Eins, RTLzwei und Vox drehten wiederum allesamt erst am späteren Abend richtig auf. Kabel Eins erzielte mit "Buddy haut den Lukas" ab 2:28 Uhr sehr gute 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, nachdem "Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle" zuvor ordentliche 4,4 Prozent erreicht hatte. Bei RTLzwei startete der Abend mit 5,3 Prozent Marktanteil für den ersten Teil von "Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht". Teil 2 kam ab 22:24 Uhr dann auf 7,1 Prozent. Für Vox ließ sich der Abend zunächst sogar richtig schwach an, "Zurück in die Zukunft" kam ab 20:15 Uhr nicht über 4,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, Teil 2 steigerte sich danach aber noch auf 6,7 Prozent.

