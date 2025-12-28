RTL hat sich am Samstagabend mit der zweiten Ausgabe seiner neuen "Pumuckl-Show" noch schwerer getan als zum Auftakt in der Vorwoche. Erreichte die erste Ausgabe noch über eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von mehr als acht Prozent in der Zielgruppe, so schalteten diesmal nur noch 630.000 Personen ein. In der Zielgruppe lag die "Pumuckl-Show" mit enttäuschenden 5,8 Prozent ganze zehn Prozentpunkte hinter dem Jahres-Quiz im Ersten.

Doch RTL war nicht der einzige Sender, der am Samstagabend mit Show-Problemen zu kämpfen hatte. ProSieben erging es mit seinem ersten "Comedygipfel" sogar noch schlechter: Gerade einmal 480.000 Menschen wollten über das Jahr 2025 lachen, in der Zielgruppe blieb die Sendung bei mageren 5,1 Prozent hängen.

Als stärkster Privatsender ging stattdessen Sport1 hervor - und zwar auch mit Blick auf den Tagesmarktanteil, der bei stolzen 8,0 Prozent in der Zielgruppe lag. Nachdem die Darts-WM schon am Nachmittag mit 11,1 Prozent Marktanteil überzeugte, kam die Live-Übertragung in der Primetime gar auf 12,7 Prozent. Insgesamt waren im Schnitt 1,01 Millionen Menschen über vier Stunden hinweg dabei, um die Spiele - darunter auch jenes von Ricardo Pietreczko - zu sehen.

Doch auch RTL Super landete in der Primetime weit vor RTL und ProSieben: Dort drehte "Der Polarexpress" bei den 14- bis 49-Jährigen mit 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie hervorragenden 6,9 Prozent Marktanteil auf. Insgesamt erreichte der Film 670.000 Menschen. Knapp dahinter rangierten Clint Eastwoods "American Sniper" bei RTLzwei mit einem Marktanteil von 6,6 Prozent und "The Green Mile", das es in Sat.1 auf 6,7 Prozent brachte.

Der erfolgreichste US-Film des Abends lief jedoch bei Vox: Dort überzeugte der Animationsfilm "Wish" um 20:15 Uhr mit einem Marktanteil von 7,8 Prozent in der Zielgruppe sowie insgesamt 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauern. Allerdings konnte der Sender diese Flughöhe im Anschluss nicht halten und fiel mit "Zurück in die Zukunft III" ab 22 Uhr auf schwache 4,4 Prozent zurück.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;