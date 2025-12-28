Seit dem Frühjahr strahlt Sat.1 sein "Frühstücksfernsehen" auch samstags aus - und trotz schwankender Quoten kann man in Unterföhring eine positive Bilanz ziehen. Fast zehn Prozent Marktanteil verzeichnet das Magazin wöchentlich ab 9 Uhr, liegt damit also in aller Regel klar über dem Senderschnitt.

Zwischen den Jahren lief es für das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Samstag" nun sogar besonders gut. Die Live-Sendung stellte an diesem Wochenende nämlich gleich zwei Rekorde auf: So schalteten einerseits mit 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauern so viele ein wie noch nie, während der Marktanteil in der Zielgruppe mit 15,5 Prozent ebenfalls eine neue Bestmarke aufstellte.

Gemessen am Marktanteil war das "Frühstücksfernsehen" damit das mit Abstand erfolgreichste Sat.1-Programm des gesamten Tages. Am Nachmittag schlug sich aber auch die mehrstündige "Notruf"-Schiene durchaus wacker: Mit Marktanteilen von bis zu 8,4 Prozent, die die Wiederholungen in der Zielgruppe verzeichneten, kann man durchaus zufrieden sein.

ProSieben setzte derweil am Samstag über fünf Stunden hinweg auf die "Simpsons", konnte damit aber erst nach 18 Uhr zeitweise Fuß fassen. Zu diesem Zeitpunkt zog der Marktanteil auf bis zu 8,2 Prozent an, nachdem am Nachmittag zunächst noch weniger als fünf Prozent erzielt wurden. ProSieben Maxx wiederum räumte tagsüber mit seinem "A-Team"-Marathon ab und ließ den Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen mehrfach auf über fünf Prozent steigen.

Einen schönen Vorabend-Erfolg landete indes RTLzwei, wo die Komödie "Türkisch für Anfänger" ab 18:10 Uhr mit 6,7 Prozent Marktanteil überzeugte. An der Stärke des Vorprogramms lag das aber nicht: "Der junge Häuptling Winnetou" schaffte am Nachmittag nur 1,3 Prozent, ehe sich auch "Almanya - Willkommen in Deutschland" mit 2,0 Prozent in der Zielgruppe schwertat.

