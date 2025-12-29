Dass die Deutschen zum Jahreswechsel ins Darts-Fieber verfallen, ist inzwischen schon eine alljährliche Tradition - doch in diesem Winter hat die Fieber-Welle sogar nochmal deutlich mehr Leute erfasst als in den letzten Jahren. Am Sonntag verfolgten im Schnitt 1,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die abendliche Session bei Sport1 zwischen 20:09 Uhr und kurz vor Mitternacht. Das entsprach einem Marktanteil von 6,2 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es sogar für 14,8 Prozent Marktanteil. Und betrachtet man nur die 14- bis 49-jährigen Männer, dann wurden 17,0 Prozent Marktanteil erzielt.

Das war nicht nur im Vergleich zum Samstagabend ein massiver Zuwachs um rund 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verglichen mit der Situation vor einem Jahr ist der Reichweiten-Aufschlag beträchtlich: Am 28. Dezember 2024 hatten 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer abends eingeschaltet, am 29. Dezember 2024 - was damals der Sonntagabend war - wurden knapp 1,1 Millionen Darts-Fans gezählt. Höhere Reichweiten erzielte die Darts-WM im letzten Winter erst mit den Viertelfinals nach dem Jahreswechsel. Beim Match zwischen Gabriel Clemens und Luke Humphries waren in der Spitze sogar 2,2 Millionen Leute vor dem Fernseher dabei.

Auch tagsüber sorgte die Darts-WM bei Sport1 schon für Traum-Werte: Zwischen 13:41 Uhr und 17:34 Uhr verfolgten 0,84 Millionen Personen die Übertragung, die Marktanteile lagen hier bei 6,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 15,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Ein Wermutstropfen für Sport1 bleibt allerdings: "Exatlon Germany" bringt man auch durch die Platzierung zwischen den Darts-Übertragungen kaum in Schwung. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen fiel ab 17:34 Uhr von 15,5 auf 0,9 Prozent, insgesamt sahen im Schnitt 90.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Gejubelt werden konnte beim Blick auf die Quoten vom Sonntagabend neben Sport1 auch bei Sat.1, wo der Film "Ein Mann namens Otto" gute 9,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und ordentliche 7,8 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzielen konnte. 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu.

ProSieben kam mit einer weiteren Wiederholung von "Harry Potter und der Stein der Weisen" wenige Woche nach der Wiederholung in Sat.1 auf immerhin noch 7,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Damit lag man auf Augenhöhe mit der NFL bei RTL, die mit dem ersten Spiel des Abends Marktanteile zwischen 6,7 und 7,7 Prozent erzielte. RTL punktete aber schon tagsüber mit mehreren Disney-Filmen: "Rapunzel - Neu verföhnt" erzielte starke 15,0 Prozent, "Die Eiskönigin - Völlig unverforen" 13,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ein guter Abend war's für RTLzwei, wo "Die Verurteilten" 5,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe einfahren konnte, Kabel Eins lag mit "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" bei 4,5 Prozent. Vox erzielte mit einer alten Folge von "Kitchen Impossible" 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;