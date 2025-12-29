Schon kurz vor Weihnachten feierte "Sketch History" sein Comeback im Streaming-Portal des ZDF, am Sonntag stand die Reihe nach sechs Jahren Pause nun bei ZDFneo auf dem Programm - und zwar über mehr als elf Stunden hinweg. Denn während die zehn neu produzierten Folgen in der Primetime liefen, zeigte ZDFneo schon ab 12:54 Uhr den ganzen Tag über alte Folgen aus den ersten drei Staffeln. Und das hat sich ausgezahlt.

Beim jungen Publikum stiegen die Marktanteile schon tagsüber weit über den Senderschnitt. Der Höhepunkt war hier um 17:41 Uhr mit 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreicht, zwischen 16 und 19 Uhr waren es durchweg mehr als vier Prozent in dieser Altersgruppe. Auch die Gesamt-Reichweite konnte sich sehen lassen, sie stieg tagsüber auf bis zu 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Nach einem Backstage-Special, das ab 19:44 Uhr 510.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten, was Marktanteilen von 2,2 Prozent beim Gesamtpublikum und 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach, startete die Ausstrahlung der neuen Folge um 20:15 Uhr dann mit einer Gesamt-Reichweite von 540.000 und Marktanteilen von 2,1 Prozent (ab 3) und 3,1 Prozent (14-49). Die Reichweite zog dann zunächst noch langsam an und erreichte ab 21:47 Uhr mit 610.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ihren Höhepunkt, ehe sie am späteren Abend wieder langsam zurückging.

Der Marktanteil in der Altersgruppe 14-49 bewegte sich den Abend über zwischen 2,7 und 4,3 Prozent und stieg zur letzten Folge ab 23:40 Uhr dann nochmal deutlich auf 6,4 Prozent an. Beim Gesamtpublikum bewegte sich "Sketch History" die meiste Zeit über zwischen 2,1 und 2,8 Prozent, die letzte Folge des Abends kam dann auf 4,0 Prozent Marktanteil. "Sketch History" verhalf ZDFneo zu einem Tagesmarktanteil von 3,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und damit dem in dieser jungen Altersgruppe erfolgreichsten Tag seit drei Monaten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;