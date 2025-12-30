Die deutschen Skispringer sind wieder in der Erfolgsspur: Beim Auftaktspringen in Oberstdorf wurde Felix Hoffmann Dritter, Philipp Raimund kam zudem auf den fünften Rang. Das sorgte gleichzeitig für gute Quoten: 3,55 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren am Montagnachmittag während des ersten Durchgangs mit dabei, Das Erste verzeichnete im entscheidenden zweiten Durchgang sogar eine Reichweite in Höhe von 4,10 Millionen.

Das sind hervorragende Reichweiten für Das Erste, auch wenn man damit nicht an die Werte des Vorjahres anknüpfen konnte. Damals kam das erste Springen der Tournee im ZDF auf über fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Anders als in diesem Jahr fiel der Auftakt der Tour damals aber auf einen Sonntag. Mit den nun erzielten 26,6 und 25,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum kann man beim Sender sehr zufrieden sein. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es angesichts von 20,0 und 19,2 Prozent hervorragend.

Die erste Folge der Doku "Fly - Skispringen hautnah" konnte im Anschluss an das Springen nur bedingt von den hohen Quoten profitieren. Am Ende blieben hier 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer übrig, der Gesamtmarktanteil ging auf 7,2 Prozent zurück. Und auch das Primetime-Programm sollte in der weiteren Folge des Abends nicht mehr an die Skisprung-Reichweiten heranreichen.

Ab 20:15 Uhr zeigte Das Erste die ersten vier Folgen seiner neuen Serie "Schwarzes Gold", einen großen Erfolg konnte man damit aber nicht einfahren. Die 2,59 Millionen Menschen, die zum Start eingeschaltet hatten, waren das höchste der Gefühle. Die Episoden zwei und drei hielten sich noch locker über der 2-Millionen-Marke, die vierte Folge lag dann wohl auch uhrzeitbedingt leicht darunter. Die Marktanteile lagen zwischen 9,7 und 11,5 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden anfangs noch 8,7 Prozent gemessen, am Ende aber nur noch 5,2 Prozent.

Mit diesen Werten musste sich Das Erste in der Primetime dem ZDF deutlich geschlagen geben. Dort unterhielt "Sarah Kohr - Großer Bruder" 5,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und holte so starke 23,1 Prozent Marktanteil. Auch deshalb ist das ZDF am Montag der erfolgreichste Sender gewesen, der Tagesmarktanteil der Mainzer lag bei 14,2 Prozent. Das Erste musste sich mit 11,8 Prozent begnügen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;