Sport1 ist am Montag der erfolgreichste Sender in der Primetime beim jungen Publikum gewesen. Die stundenlange Übertragung von der Darts-WM bescherte dem Spartensender 580.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren, damit waren hervorragende 14,5 Prozent Marktanteil drin. Insgesamt erreichte Sport1 mit der Übertragung im Schnitt 1,13 Millionen Menschen, auch beim Gesamtpublikum wurden so ganz starke 5,7 Prozent gemessen. Bei den 14- bis 59-Jährigen waren es zudem 10,3 Prozent.

Mit den Werten beim jungen Publikum ist Sport1 der erfolgreichste Sender in der Zeit nach 20:15 Uhr gewesen. Zufrieden sein kann man aber auch in Unterföhring: Die unzähligste Wiederholung von "Harry Potter und der Gefangene von Askaban" reichte bei ProSieben noch zu 12,3 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, die Reichweite in der Altersklasse 14-49 lag bei 530.000. Insgesamt sahen rund eine Million Menschen zu.

Sat.1 verzeichnete mit den "Besten Comedians Deutschland" 1,34 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, davon waren 400.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag so bei 9,4 Prozent. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lagen die Sat.1-Comedians angesichts von 9,5 Prozent vor dem "Harry Potter"-Film, der es auf 8,9 Prozent brachte.

Größere Probleme hatte da schon RTL, das die Rankingshow "65 irre Überraschungen - von Aha bis Wow!" ins Quotenrennen schickte. Die Gesamtreichweite lag bei immerhin 1,10 Millionen, aus der Zielgruppe sahen aber nur 350.000 Menschen zu. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag dementsprechend nur bei 8,3 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden noch deutlich schwächere 6,5 Prozent gemessen.

Mit 9,4 und 8,2 Prozent Tagesmarktanteil (14-49) landeten ProSieben und RTL am Montag im Quotenranking auf den ersten beiden Plätzen. Sport1 erreichte mit 7,9 Prozent einen sehr guten dritten Platz. Geschafft hat man das auch, weil die Übertragung der Darts-WM am Nachmittag starke 12,7 Prozent geholt hat. Sat.1 musste sich mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 6,3 Prozent zufrieden geben. Das neue "Die Nacht der 1000 Witze" fiel am späten Abend beispielsweise auf nur noch 4,7 Prozent zurück und auch tagsüber sah es streckenweise ziemlich schlecht aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;