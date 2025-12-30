Mit Tagesmarktanteilen in Höhe von 3,0 (gesamt) und 2,2 Prozent (14-49) ist das NDR Fernsehen am Montag ziemlich gut unterwegs gewesen. Geschafft hat man das auch mit einem erfolgreichen Programm nach 20:15 Uhr: Mit der Doku "Hitgiganten - Die Stars hinter den Stars" erreichte man zu Beginn des Abends 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, damit waren 3,1 Prozent Marktanteil drin. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 3,6 Prozent noch besser.

Aber auch im weiteren Verlauf des Abends wusste der NDR zu überzeugen: Mit einem Porträt über Frank Farian erreichte man noch 580.000 Menschen, damit waren beim jungen Publikum noch 3,3 Prozent Marktanteil drin. Die Doku "Jan Fedder - unvergessen" kam im Anschluss auf 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, hier wurden noch 2,7 Prozent gemessen.

Im BR Fernsehen stand am späten Abend ebenfalls ein prominenter Künstler im Mittelpunkt, der inzwischen verstorben ist. Der Sender zeigte die drei Folgen der Dokuserie "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" (Hier geht’s zur Kritik). Diese erreichte trotz der späten Startzeit teilweise mehr als 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, zwei der Ausgaben kamen beim Gesamtpublikum auf mehr als 2 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen steigerten sich die Folgen von zunächst nur 0,5 auf später immerhin 1,4 Prozent.

Das MDR Fernsehen sendete mit "Abschied ist ein leises Wort" zur besten Sendezeit gleich eine ganze Rückblicksendung, in der es um Menschen ging, die in diesem Jahr verstorben sind. 740.000 Menschen schalteten ein und bescherten dem Sender so 3,1 Prozent Marktanteil. Ein Nachruf auf den Schauspieler Horst Krause sahen später noch 260.000 Personen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;