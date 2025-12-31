In den letzten zehn Jahren hat sich "Wer weiß denn sowas?" im Ersten zu einer riesigen Erfolgsgeschichte entwickelt, die aus der einstigen "Todeszone" Vorabend aus Quotensicht ein echtes Prunkstück des Ersten gemacht hat. Es gab also einigen Grund, das Jubiläum zu feiern, das eigentlich schon im Sommer anstand, nun aber zum Ende des Jahres mit einer XXL-Ausgabe nachgeholt wurde. In dieser meldete sich auch Elton zurück, der das Format über fast zehn Jahre mitgeprägt hatte, ehe er in diesem Herbst an Wotan Wilke Möhring übergab.

Auch zum Zehnjährigen enttäuschte die von Kai Pflaume moderierte Sendung mit Blick auf die Quoten nicht: 4,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt dabei, das reichte für den klaren Tagessieg beim Gesamtpublikum und einen Marktanteil von 21,6 Prozent. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen setzte man sich in der Primetime mit 14,6 Prozent Marktanteil an die Spitze, bei den 14- bis 59-Jährigen lag der Marktanteil mit 15,0 Prozent auf dem gleichen Niveau.

Von diesem starken Vorlauf profitierte im Anschluss auch "Eine halbe Stunde ist viel Zeit". Der neue Engelke-Halbstünder, der auf die "Kurzschluss"-Trilogie aus den letzten drei Jahren folgte, erreichte am späten Abend ab 23:25 Uhr noch 2,24 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 17,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen sah es mit 12,6 Prozent Marktanteil hervorragend aus. Die Quoten lagen damit noch einmal deutlich höher als in den vergangenen beiden Jahren bei "Kurzschluss".

Stärkster ARD-Konkurrent war am Dienstag unterdessen wieder das ZDF, das mit einer alten "Bergretter"-Folge 3,68 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte. Der Marktanteil belief sich auf 15,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 7,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am späten Nachmittag war bereits die Sendung "Adieu - Menschen, die wir nicht vergessen", in der an in diesem Jahr verstorbene Personen erinnert wurde, gefragt: 3,11 Millionen Personen sahen hier zu, was 23,0 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Auch wir haben an Verstorbene aus dem Medien-Bereich erinnert:

