Ganz so viele Leute wie am Sonntagabend waren am Dienstag bei der Darts-WM zwar nicht dabei, die Sport1-Quoten blieben aber trotzdem auf einem herausragenden Niveau, wie schon der Blick auf die Tagesmarktanteile unterstreicht. Sport1 setzte sich bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,2 Prozent gegen alle anderen Sender durch. Das Erste lag bei 8,0 Prozent, RTL kam auf 7,8 Prozent, ProSieben folgt mit 6,7 Prozent dann schon mit deutlichem Abstand.

Die Darts-WM lockte schon am Nachmittag zwischen 13:40 Uhr und 17:43 Uhr im Schnitt 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher, die Marktanteile lagen hier bei 5,8 Prozent insgesamt und 13,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Am Abend waren dann im Schnitt 1,16 Millionen Darts-Fans mit dabei - geringfügig mehr als am Tag zuvor., aber etwas weniger als beim bisherigen Turnier-Bestwert am Sonntag. Die Marktanteile beliefen sich hier auf 5,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 14,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch bei den 14- bis 59-Jährigen war der Marktanteil zweistellig und lag bei 10,3 Prozent.

In der Primetime musste man sich auch beim jungen Publikum knapp "Wer weiß denn sowas XXL" im Ersten geschlagen geben, ließ die private Konkurrenz aber weit hinter sich. Recht zufrieden sein kann man trotzdem bei Sat.1, wo die Free-TV-Premiere des Dokumentarfilms "Wunderland - Vom Kindheitstraum zum Welterfolg" über das Miniatur Wunderland in Hamburg 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 8,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen erzeilte. Insgesamt hatten 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet.

Glücklich sein kann man auch bei Kabel Eins, wo "Der Herr der Ringe - Die Rückkehr des Königs" in der Primetime starke 7,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Beim jungen Publikum lag man damit auf Augenhöhe mit RTL, das mit "Jurassic World" absolut ein paar Leute mehr aus dieser Altersgruppe erreichte, aufgrund der kürzeren Sendezeit aber trotzdem einen geringeren Marktanteil von 6,7 Prozent hinnehmen musste. Die Gesamt-Reichweite lag bei 1,22 Millionen, Kabel Eins zählte insgesamt 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. ProSieben kam mit "Harry Potter und der Orden des Phönix" nicht über 6,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, insgesamt schauten hier nur 540.000 Leute zu. RTLzwei lag mit "Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen" bei 4,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe, insgesamt waren hier 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Stärker als jeder Privatsender war am Dienstag in der Primetime übrigens 3sat: Der Kultursender überzeugte ab 20:21 Uhr mit Urban Priols Jahresrückblick "Tilt!" im Schnitt 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was einem starken Gesamt-Marktanteil von 6,2 Prozent entsprach - ein toller Erfolg.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;