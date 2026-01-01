"Dinner for One" gehört zu Silvester wie das Amen in der Kirche - und viele Millionen Menschen sind jährlich mit dabei, das war auch zum Jahreswechsel 2025/26 nicht anders. Der Sketch war am letzten Tag des Jahres erneut auf vielen ARD-Sendern zu sehen - und durchweg waren damit gute Quoten drin. Die höchste Reichweite verzeichnete Das Erste mit der Ausstrahlung um 18:38 Uhr: 1,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren hier mit dabei und sorgten für 11,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 16,3 Prozent noch deutlich besser.

Aber auch zahlreiche ARD-Dritte feierten hohe Quotenerfolge mit "Dinner for One", allen voran das NDR Fernsehen, das um kurz nach 16 Uhr sagenhafte 1,84 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verzeichnete - und damit nur knapp hinter der späteren Ausstrahlung im Ersten lag. Aus der Altersklasse 14-49 sahen im NDR Fernsehen sogar 610.000 Menschen zu - das waren rund 150.000 mehr als im Hauptprogramm. Der NDR erreichte so bärenstarke 21,5 Prozent Marktanteil.

Im WDR Fernsehen sowie dem SWR Fernsehen verzeichnete "Dinner for One" 1,57 bzw. 1,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Weitere Ausstrahlung am Vorabend erfolgten im BR, HR sowie im RBB - hierzu liegen uns aktuell aber keine Quotendaten vor. Sehr wahrscheinlich aber ist, dass hier ebenfalls relevante Reichweiten erzielte wurden. So oder so hat "Dinner for One" auch jetzt wieder ein großes Millionenpublikum erreicht.

Über die Jahre hinweg sind auch diverse Mundart-Versionen von "Dinner for One" produziert worden, etwa auf Kölsch oder auf Hessisch. Diese waren ebenfalls im WDR bzw. HR zu sehen. "Dinner op Kölsch" holte etwa im WDR Fernsehen starke 8,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dieser Sketch war auch bei One zu sehen, hier sorgten 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für gute 2,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum.

Neben "Dinner for One" in den Dritten Programm punkteten am letzten Tag des Jahres auch noch andere Sender mit Sonderprogrammierungen. ZDFneo zeigte etwa zur besten Sendezeit die vier neu produzierten Ausgaben von "Nicht nachmachen!" und erreichte damit zeitweise fast eine halbe Million Menschen. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag durchweg bei über 4 Prozent. 3sat setzte den ganzen Tag über hinweg auf diverse Konzertmitschnitte, zu sehen waren unter anderem Rihanna, Mariah Carey und Whitney Houston. Am Ende lag 3sat sowohl insgesamt (3,3 Prozent) als auch bei den 14- bis 49-Jährigen (3,4 Prozent) bei sehr guten Tagesmarktanteilen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;