Auch zum Start ins neue Jahr hat Sport1 mit Blick auf die Quoten ganz vorne mitgespielt. Das zeigt alleine schon der Tagesmarktanteil in Höhe von 7,6 Prozent, der den Sender in der Zielgruppe den vierten Platz einbrachte - nur hauchdünn hinter ProSieben. Tatsächlich bewegte sich die Viertelfinals der Darts-WM am Donnerstagabend auf Augenhöhe mit dem "Traumschiff" und sorgten mit 720.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren für starke 13,5 Prozent Marktanteil, nachdem die Nachmittags-Session bereits mit 12,9 Prozent überzeugte.

Insgesamt markierte die abendliche Live-Übertragung der Darts-WM mit durchschnittlich 1,47 Millionen Fans einen neuen Turnier-Rekord. Damit ließ Sport1 in der Primetime etwa die "Neujahrs-Gala" von "Joko & Klaas gegen ProSieben" klar hinter sich. Diese kam, wie schon im Vorjahr, auf einen Marktanteil von 10,4 Prozent in der Zielgruppe, verlor aber rund 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, sodass insgesamt diesmal nur 840.000 Personen gezählt wurden.

In Sat.1 lief es indes für die Free-TV-Premiere des Animationsfilms "Raus aus dem Teich" mit 1,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 9,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ordentlich. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Film damit noch vor RTL, wo die Erstausstrahlung von "Plane - Absturz im Dschungel" mit 8,1 Prozent verhalten abschnitt. Allerdings lag "Plane" in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen mit 9,4 Prozent klar vor ProSieben und Sat.1 und erreichte mit 1,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zudem eine gute Gesamt-Reichweite.

Im weiteren Verlauf des Abends steigerte sich "The Equalizer 3 - The Final Chapter" sogar auf 2,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier lagen die Marktanteile bei 14,6 Prozent in der klassischen beziehungsweise sogar 15,7 Prozent in der erweiterten Zielgruppe. Und auch auf "Dumm gelaufen" konnte sich RTL verlassen: Die Schlamassel-Show überzeugte am Vorabend mit 2,20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. ProSieben versuchte es dagegen schon ab 17 Uhr mit "Galileo Big Pictures", kam trotz neuer Folge aber nicht über 7,7 Prozent Marktanteil hinaus.

Freuen kann man sich über 7,7 Prozent hingegen bei Kabel Eins: Diesen starken Wert verbuchte der Sender in der klassischen Zielgruppe an Neujahr um 20:15 Uhr mit "Forrest Gump", der noch einmal insgesamt 790.000 Menschen vor den Fernseher lockte. Ein anderer Klassiker hatte das Nachsehen: Bei Vox ging die "Titanic" auch mit Blick auf die Quoten unter - gerade mal 4,3 Prozent Marktanteil erreichte das Drama. Schlechter lief's nur für RTLzwei, das mit "La La Land" bei schwachen 2,7 Prozent hängen blieb.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;