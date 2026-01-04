Das Erste und das ZDF sind am Samstag nach 20:15 Uhr die erfolgreichsten Sender gewesen. Bei beiden startete das eigentlich geplante Primetime-Programm etwas später, weil zuvor noch Sondersendungen zum US-Angriff auf Venezuela eingeschoben wurden. Danach behielt dann das ZDF die Oberhand: "Wilsberg" versammelte 6,23 Millionen Menschen mit einem neuen Fall vor den TV-Geräten, der Marktanteil lag bei starken 25,5 Prozent.

Aber auch bei der ARD kann man sehr zufrieden sein: "Klein gegen Groß" unterhielt 4,98 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, das entsprach 22,2 Prozent. Zusammengerechnet kamen die beiden öffentlich-rechtlichen Sender zur Hauptsendezeit also auf mehr als 11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

"Klein gegen Groß" war zudem beim jungen Publikum ein schöner Erfolg: 700.000 Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, das entsprach in dieser Altersklasse sehr guten 15,9 Prozent Marktanteil. "Wilsberg" kam unterdessen nur auf 7,2 Prozent. Bei den 14- bis 59-Jährigen lagen die beiden Sendungen fast gleichauf: Die Show im Ersten erreichte hier 15,8 Prozent, der Krimi im ZDF 14,5 Prozent.

Das Erste musste sich in der Primetime beim jungen Publikum nur von Sport1 geschlagen geben, das mit dem Finale der Darts-WM fast 22 Prozent Marktanteil erzielte. Die anderen Privatsender dagegen schlugen sich deutlich schlechter. RTL holte mit einer News-Sondersendung zunächst zwar gute Quoten (DWDL.de berichtete), mit dem Film "Fast & Furious 9" erreichte man später aber weniger als eine Million Menschen sowie nur 7,8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

In Sachen Gesamtreichweite musste sich RTL noch hinter Sat.1 einsortieren. Dort erreichte man mit dem Katastrophenfilm "The Day After Tomorrow" 1,13 Millionen Menschen, beim jungen Publikum waren 7,7 Prozent drin. Das ist zwar kein sonderlich überragendes Ergebnis, liegt aber recht deutlich über dem Senderschnitt von Sat.1. ProSieben erzielte mit "Galileo Big Pictures" nur 5,4 Prozent, 610.000 Menschen sahen hier zu.

Bei Vox startete unterdessen "Harte Hunde - Ralf Seeger greift ein" am Vorabend sehr erfolgreich. 1,19 Millionen Menschen verfolgten den Staffelstart, in der klassischen Zielgruppe wurden so 7,4 Prozent Marktanteil gemessen. In der Primetime sah es für Vox deutlich schlechter aus: "So klingt Deutschland - Unsere 50 beliebtesten Dauerbrenner" kam nur auf 4,3 Prozent, 590.000 Menschen sahen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;