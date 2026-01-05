Zwischen dem 21.12. und 1. Januar zeigte Das Erste ganze fünf "Tatorte" innerhalb von nur zwölf Tagen - doch die "Tatort"-reichste Zeit war zugleich auch die quotenschwächste: Der letzte "Tatort" 2025 fiel unter die 5-Millionen-Marke, an Weihnachten lag der "Tatort" nur knapp darüber und an Neujahr gab's beim jungen Publikum erstmals nur einen einstelligen Marktanteil. Doch die Jahreswechsel-Delle ist nun bereits wieder vergessen.

So schalteten am Sonntagabend 8,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer den neuesten Freiburger Fall ein, womit "Das jüngste Geißlein" die Reichweite der beiden vorherigen "Tatorte" mit dem Duo Tobler/Berg deutlich übertreffen konnte. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei hervorragenden 32,5 Prozent - und auch in den jüngeren Zielgruppen dominierte die ARD den Sonntagabend: 22,2 Prozent waren es in der Altersgruppe 14-49, 29,1 Prozent in der Altersgruppe 14-59.

Vom stärkeren Vorlauf profitierte im Anschlus zudem "Inspector Lynley & Sergeant Havers": Die vierte und vorerst letzte Folge der britischen Krimiserie war mit 3,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auch die bislang mit Abstand gefragteste. Der Marktanteil lag bei guten 16,3 Prozent beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen waren allerdings nicht mehr als 6,0 Prozent drin.

Ein guter Start ins Jahr war's auch fürs ZDF-"Herzkino": "Rosamunde Pilcher: Einspruch für die Liebe" erreichte mit 4,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern die höchste Sonntags-Reichweite seit Monaten. Der Marktanteil belief sich auf 15,4 Prozent. Während das ZDF damit insgesamt der stärkste "Tatort"-Konkurrent war, hieß der stärkste Verfolger beim jungen Publikum Sat.1. Dort holte "Fack ju Göhte" sehr gute 13,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Im vergangenen Jahr gab es nur einen Sat.1-Film am Sonntag, der in dieser Hinsicht besser lief. Insgesamt schauten 1,27 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu.

Kabel Eins hatte mit dem "Kindergarten Cop" hingegen gar keine Chance und kam nur auf 2,8 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei. RTLzwei erreichte mit "Knowing - Die Zukunft endet jetzt" zwar insgesamt ein paar Leute weniger - 610.000 im Schnitt - lag dafür aber bei den 14- bis 49-Jährigen mit 4,6 Prozent Marktanteil deutlich besser im Rennen. Vox erzielte mit einer alten Folge von "Kitchen Impossible" einen Marktanteil von 6,6 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Mehr zum Thema ProSiebens "Promi-Darts-WM" schwächer, aber klar vor NFL

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;