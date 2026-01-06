Im Sommer 2025 sind Robert und Carmen Geiss Opfer eines Verbrechens geworden: Bewaffnete Männer überfielen das Millionärs-Ehepaar in ihrer Villa in Saint-Tropez, Videoaufnahmen davon gingen später durch die Medien. Bei RTLzwei ist nun eine Spezial-Folge von "Die Geissens" zu sehen gewesen, in der es noch einmal um den Abend des Überfalls ging, erstmals wurden auch die Aufnahmen der Überwachungskameras in voller Länge gezeigt.

Und das Publikum wollte offenbar wissen, was passiert war und was die Geissens dazu sagen. 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, das waren mehr als alle Ausgaben der zurückliegenden Staffel im Schnitt erreichten. Und auch in der klassischen Zielgruppe lief es mit 6,5 Prozent Marktanteil so gut wie seit Mai 2024 nicht mehr. Im weiteren Verlauf des Abends zeigte RTLzwei noch weitere Folgen der "Geissens", die Reichweiten gingen zwar nach und nach zurück, dafür stieg der Marktanteil auf bis zu 9,3 Prozent.

Recht solide Quoten erzielte Vox am Montagabend: "Goodbye Deutschland" unterhielt 690.000 Menschen, nachdem das "Perfekte Dinner" zuvor noch auf 930.000 gekommen war. Mit 6,2 Prozent Marktanteil beim Auswanderer-Format kann man zufrieden sein, auch wenn das Format damit nur auf Höhe des Senderschnitts lag. Das Koch-Format holte am Vorabend noch 8,5 Prozent.

Richtig schwer tat sich dagegen ProSieben: Den Spielfilm "The Revenant - Der Rückkehrer" wollten insgesamt zwar 640.000 Menschen sehen, davon kamen aber nur 140.000 aus der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 49-Jährigen entsprach das schlechten 3,6 Prozent. Damit musste man sich auch Kabel Eins geschlagen geben, das mit "The Fast and the Furious" beim jungen Publikum auf 5,9 Prozent kam, insgesamt sahen hier 520.000 Personen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;