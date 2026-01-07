"TV Total" hat sich aus seiner kurzen Weihnachtspause zurückgemeldet, die Quoten des Formats lagen bei der Rückkehr auf dem gewohnt guten Niveau. 1,02 Millionen Menschen sahen zur besten Sendezeit zu, 450.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Beim jungen Publikum musste sich Sebastian Pufpaff nach 20:15 Uhr nur Günther Jauch und "Wer wird Millionär?" geschlagen geben, der Marktanteil lag bei guten 10,7 Prozent.

Die große Aufgabe für ProSieben wird 2026 sein, ein Format zu finden, das den Erfolg von "TV Total" nahtlos fortsetzt. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, zeigte jetzt der "TV Total Stand-up Club", der beim Comeback nur auf 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kam. Weniger Menschen sahen das Format überhaupt noch nie. Und auch der Marktanteil in Höhe von 6,7 Prozent ist ein Tiefstwert. "Aushalten: Nicht lachen - Supercut" lag später noch bei 5,1 Prozent.

Recht zufrieden sein kann man bei Vox: "Hot oder Schrott" holte zu Beginn des Abends 7,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, die Reichweite lag bei 810.000. Eine zweite Folge kam später noch auf 6,4 Prozent. Damit lag Vox auch weit vor Sat.1, das mit dem Film "My Big Fat Greek Wedding - Familientreffen" auf 760.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,9 Prozent kam. "How to Party with Mom" lag später bei nur noch 2,5 Prozent. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 4,1 Prozent ist Sat.1 am Dienstag das schwächste der acht großen Vollprogramme gewesen. In der Daytime, hier besonders am wichtigen Vorabend, waren zeitweise nur etwas mehr als 1 Prozent drin.

RTLzwei schickte anlässlich des zehnjährigen Jubiläums zur besten Sendezeit eine Spezial-Ausgabe von "Hartz und herzlich" auf Sendung. Die wurde allerdings nur von 460.000 Menschen gesehen, damit kam man beim jungen Publikum nicht über 4,0 Prozent hinaus. Am Vorabend lag "Hartz und herzlich - Tag für Tag Rostock" bei besseren 5,8 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;